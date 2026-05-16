Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец вышел на замену, Бавария с хет-триком Кейна уничтожала Кельн
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
16.05.2026 16:30 – FT 1 : 3
Вольфсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
16 мая 2026, 18:28 | Обновлено 16 мая 2026, 18:54
894
0

Украинец вышел на замену, Бавария с хет-триком Кейна уничтожала Кельн

16 мая прошел последний тур Бундеслиги 2025/26

16 мая 2026, 18:28 | Обновлено 16 мая 2026, 18:54
894
0
Украинец вышел на замену, Бавария с хет-триком Кейна уничтожала Кельн
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая состоялся заключительный, 34-й тур Бундеслиги сезона 2025/26.

«Бавария» в роли досрочного чемпиона на своем поле разгромила «Кельн» – 5:1. Автором хет-трика в матче стал Гарри Кейн.

Дортмундская «Боруссия» скромно завершила чемпионат Германии, обыграв «Вердер» (1:0).

Украинский нападающий Дмитрий Богданов на 86-й минуте вышел в составе «Униона» и стал частью разгрома «Аугсбурга».

Бундеслига. 34-й тур, 16 мая

«Бавария» – «Кельн» – 5:1

Голы: Кейн, 10, 13, 69, Бишоф, 22, Джексон, 83 – Эль-Мала, 18

«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд – 0:1

Голы: Гирасси, 59, Коуту, 90+5

«Айнтрахт» Франкфурт – «Штутгарт» – 2:2

Голы: Буркгардт, 72 (пен.), 90+2 (пен.) – Андрес, 10, Нартей, 45+4

«Унион» Берлин – «Аугсбург» – 4:0

Голы: Илич, 10, 42, Шефер, 54, Чон У Ен, 89

«Байер» – «Гамбург» – 1:1

Голы: Ремберг, 78 (автогол) – Виейра, 61

«Санкт-Паули» – «Вольфсбург» – 1:3

Голы: Сисей, 57 – Кулиеракис, 37, Василь, 64 (автогол), Пейчинович, 80

«Боруссия» Менхенгладбах – «Хоффенхайм» – 4:0

Голы: Болин, 14, Табакович, 23, Дикс, 81, Хак, 90+1

Удаление: Лемперле, 46

«Хайденхайм» – «Майнц» – 0:2

Голы: Тиц, 7, Амири, 43

«Фрайбург» – «РБ Лейпциг» – 4:1

Голы: Бесте, 24, Матанович, 26, Гинтер, 47, Шергант, 75 – Уэдраого, 33

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 34 28 5 1 122 - 36 16.05.26 Бавария 5:1 Кельн09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт 89
2 Боруссия Д 34 22 7 5 70 - 34 16.05.26 Вердер 0:2 Боруссия Д08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д 73
3 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66 - 47 16.05.26 Фрайбург 4:1 РБ Лейпциг09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг 65
4 Штутгарт 34 18 8 8 71 - 49 16.05.26 Айнтрахт Ф 2:2 Штутгарт09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер19.04.26 Бавария 4:2 Штутгарт 62
5 Хоффенхайм 34 18 7 9 65 - 52 16.05.26 Боруссия М 4:0 Хоффенхайм09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Хоффенхайм 3:3 Штутгарт25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д 61
6 Байер 34 17 8 9 68 - 47 16.05.26 Байер 1:1 Гамбург09.05.26 Штутгарт 3:1 Байер02.05.26 Байер 4:1 РБ Лейпциг25.04.26 Кельн 1:2 Байер18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург 59
7 Фрайбург 34 13 8 13 51 - 57 16.05.26 Фрайбург 4:1 РБ Лейпциг10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург26.04.26 Боруссия Д 4:0 Фрайбург19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм 47
8 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61 - 65 16.05.26 Айнтрахт Ф 2:2 Штутгарт08.05.26 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Ф02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Айнтрахт Ф 1:3 РБ Лейпциг 44
9 Аугсбург 34 12 7 15 45 - 61 16.05.26 Унион Берлин 4:0 Аугсбург09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург25.04.26 Аугсбург 1:1 Айнтрахт Ф18.04.26 Байер 1:2 Аугсбург 43
10 Майнц 34 10 10 14 44 - 53 16.05.26 Хайденхайм 0:2 Майнц10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Майнц 3:4 Бавария19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц 40
11 Унион Берлин 34 10 9 15 44 - 58 16.05.26 Унион Берлин 4:0 Аугсбург10.05.26 Майнц 1:3 Унион Берлин02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн24.04.26 РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург 39
12 Боруссия М 34 9 11 14 42 - 53 16.05.26 Боруссия М 4:0 Хоффенхайм09.05.26 Аугсбург 3:1 Боруссия М03.05.26 Боруссия М 1:0 Боруссия Д25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М19.04.26 Боруссия М 1:1 Майнц 38
13 Гамбург 34 9 11 14 40 - 54 16.05.26 Байер 1:1 Гамбург10.05.26 Гамбург 3:2 Фрайбург02.05.26 Айнтрахт Ф 1:2 Гамбург25.04.26 Гамбург 1:2 Хоффенхайм18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург 38
14 Кельн 34 7 11 16 49 - 63 16.05.26 Бавария 5:1 Кельн10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Унион Берлин 2:2 Кельн25.04.26 Кельн 1:2 Байер17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн 32
15 Вердер 34 8 8 18 37 - 60 16.05.26 Вердер 0:2 Боруссия Д09.05.26 Хоффенхайм 1:0 Вердер02.05.26 Вердер 1:3 Аугсбург26.04.26 Штутгарт 1:1 Вердер18.04.26 Вердер 3:1 Гамбург 32
16 Вольфсбург 34 7 8 19 45 - 69 16.05.26 Санкт-Паули 1:3 Вольфсбург09.05.26 Вольфсбург 0:1 Бавария03.05.26 Фрайбург 1:1 Вольфсбург25.04.26 Вольфсбург 0:0 Боруссия М18.04.26 Унион Берлин 1:2 Вольфсбург 29
17 Хайденхайм 34 6 8 20 41 - 72 16.05.26 Хайденхайм 0:2 Майнц10.05.26 Кельн 1:3 Хайденхайм02.05.26 Бавария 3:3 Хайденхайм25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули19.04.26 Фрайбург 2:1 Хайденхайм 26
18 Санкт-Паули 34 6 8 20 29 - 60 16.05.26 Санкт-Паули 1:3 Вольфсбург09.05.26 РБ Лейпциг 2:1 Санкт-Паули03.05.26 Санкт-Паули 1:2 Майнц25.04.26 Хайденхайм 2:0 Санкт-Паули17.04.26 Санкт-Паули 1:1 Кельн 26
Полная таблица

По теме:
Определился четвертый немецкий клуб-участник Лиги чемпионов 2025/26
Рекорд на многие годы? Бавария забила 122 гола в одном сезоне Бундеслиги
Бундеслига. Развязка в последних матчах: битва за еврокубки, кто вылетел?
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Кельн Унион Берлин Аугсбург Фрайбург РБ Лейпциг Дмитрий Богданов Вердер Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Хоффенхайм Гамбург Байер Санкт-Паули Вольфсбург Майнц Хайденхайм
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Ман Сити – 0:1. Шедевр Семеньо в финале Кубка. Видео гола и обзор
Футбол | 16 мая 2026, 18:56 0
Челси – Ман Сити – 0:1. Шедевр Семеньо в финале Кубка. Видео гола и обзор
Челси – Ман Сити – 0:1. Шедевр Семеньо в финале Кубка. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка за Кубок Англии

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16 мая 2026, 07:54 22
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Тренер требует трансферов

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16.05.2026, 15:00
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хоккей | 16.05.2026, 00:05
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 9
Футбол
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 238
Футбол
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 32
Футбол
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 7
Теннис
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем