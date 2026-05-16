Украинец вышел на замену, Бавария с хет-триком Кейна уничтожала Кельн

16 мая состоялся заключительный, 34-й тур Бундеслиги сезона 2025/26.

«Бавария» в роли досрочного чемпиона на своем поле разгромила «Кельн» – 5:1. Автором хет-трика в матче стал Гарри Кейн.

Дортмундская «Боруссия» скромно завершила чемпионат Германии, обыграв «Вердер» (1:0).

Украинский нападающий Дмитрий Богданов на 86-й минуте вышел в составе «Униона» и стал частью разгрома «Аугсбурга».

Бундеслига. 34-й тур, 16 мая

«Бавария» – «Кельн» – 5:1

Голы: Кейн, 10, 13, 69, Бишоф, 22, Джексон, 83 – Эль-Мала, 18

«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд – 0:1

Голы: Гирасси, 59, Коуту, 90+5

«Айнтрахт» Франкфурт – «Штутгарт» – 2:2

Голы: Буркгардт, 72 (пен.), 90+2 (пен.) – Андрес, 10, Нартей, 45+4

«Унион» Берлин – «Аугсбург» – 4:0

Голы: Илич, 10, 42, Шефер, 54, Чон У Ен, 89

«Байер» – «Гамбург» – 1:1

Голы: Ремберг, 78 (автогол) – Виейра, 61

«Санкт-Паули» – «Вольфсбург» – 1:3

Голы: Сисей, 57 – Кулиеракис, 37, Василь, 64 (автогол), Пейчинович, 80

«Боруссия» Менхенгладбах – «Хоффенхайм» – 4:0

Голы: Болин, 14, Табакович, 23, Дикс, 81, Хак, 90+1

Удаление: Лемперле, 46

«Хайденхайм» – «Майнц» – 0:2

Голы: Тиц, 7, Амири, 43

«Фрайбург» – «РБ Лейпциг» – 4:1

Голы: Бесте, 24, Матанович, 26, Гинтер, 47, Шергант, 75 – Уэдраого, 33

Турнирная таблица: