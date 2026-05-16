  4. Печальный юбилей. Холанд не забил во всех 10 финалах в составе Ман Сити
Безголевая серия норвежца продолжилась в финале Кубка Англии против Челси

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжил свою безголевую серию в финалах разных турниров в составе «горожан» до 10 матчей.

Очередным «сухим» матчем для Холанда стал решающий матч Кубка Англии против Челси.

Начиная с 2022 года норвежец сыграл за Манчестер Сити 10 финалов, в которых не отличился ни одним забитым мячом.

Вспомним все финальные матчи подопечных Пепа Гвардиолы, в которых участвовал Эрлинг Холанд.

Безголевая серия Эрлинга Холанда в финальных матчах разных турниров в составе Манчестер Сити (10)

  • 2022: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:3 (Хулиан Альварес)
  • 2023: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (Илкай Гюндоган – дубль)
  • 2023: Лига чемпионов, Манчестер Сити – Интер – 1:0 (Родри)
  • 2023: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Арсенал – 1:1 (1:4 – по пенальти, Коул Палмер)
  • 2023: Суперкубок УЕФА, Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (5:4 – по пенальти, Коул Палмер)
  • 2024: Кубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2 (Жереми Доку)
  • 2024: Суперкубок Англии, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти, Бернарду Силва)
  • 2025: Кубок Англии, Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 0:1
  • 2026: Кубок английской лиги, Манчестер Сити – Арсенал – 2:0 (Нико О'Райли – дубль)
  • 2026: Кубок Англии, Манчестер Сити – Челси – 1:0 (Антуан Семеньо)
Сергей Турчак
