Печальный юбилей. Холанд не забил во всех 10 финалах в составе Ман Сити

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд продолжил свою безголевую серию в финалах разных турниров в составе «горожан» до 10 матчей.

Очередным «сухим» матчем для Холанда стал решающий матч Кубка Англии против Челси.

Начиная с 2022 года норвежец сыграл за Манчестер Сити 10 финалов, в которых не отличился ни одним забитым мячом.

Вспомним все финальные матчи подопечных Пепа Гвардиолы, в которых участвовал Эрлинг Холанд.

Безголевая серия Эрлинга Холанда в финальных матчах разных турниров в составе Манчестер Сити (10)