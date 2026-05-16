16 мая 2026, 19:45 | Обновлено 16 мая 2026, 19:46
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мой выбор – не пожимать руку таким игрокам»

Украинская теннисистка не пожала руку Ксении Ефремовой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) после победы над представительницей Франции Ксенией Ефремовой (WTA 623) в квалификации турнира WTA 500 в Страсбурге сообщила, что не будет пожимать руки игрокам, которые поддерживали российскую пропаганду, независимо от того, какую страну они представляют.

«Участие в турнире на территории страны-агрессора, организованном российской компанией-спонсором войны, – это осознанный выбор.

Выбор помогать нормализации агрессии, поддерживать российскую пропаганду и террор против мирных людей. Участие в турнире “Газпрома” – это прямая, активная поддержка войны против Украины.

Это не забудется и не «обнулится» со временем. Брать кровавые деньги – аморально и противоречит понятию человечности.

Мой выбор – не пожимать руку таким игрокам, независимо от их флага или национальности. Мой выбор – прямо говорить об этом публично», – написала Олейникова в Stories на личной странице в Instagram.

В решающем матче квалификации турнира в Страсбурге Олейникова сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия, WTA 59) – Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 77).

Иван Чирко Источник: Instagram
Потрібна більш конструктивна дія, написати листа в федерацію хфранції та МВС чи відповідають дії цих пройдисвітів клятві громадянина, інтересам держави та ЄС, чи може це підстава для втрати громадянства. Нехай бояться. 
добра позиція. З повагою, від всієї України !
