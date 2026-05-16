Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мой выбор – не пожимать руку таким игрокам»

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) после победы над представительницей Франции Ксенией Ефремовой (WTA 623) в квалификации турнира WTA 500 в Страсбурге сообщила, что не будет пожимать руки игрокам, которые поддерживали российскую пропаганду, независимо от того, какую страну они представляют.

«Участие в турнире на территории страны-агрессора, организованном российской компанией-спонсором войны, – это осознанный выбор. Выбор помогать нормализации агрессии, поддерживать российскую пропаганду и террор против мирных людей. Участие в турнире “Газпрома” – это прямая, активная поддержка войны против Украины. Это не забудется и не «обнулится» со временем. Брать кровавые деньги – аморально и противоречит понятию человечности. Мой выбор – не пожимать руку таким игрокам, независимо от их флага или национальности. Мой выбор – прямо говорить об этом публично», – написала Олейникова в Stories на личной странице в Instagram.

В решающем матче квалификации турнира в Страсбурге Олейникова сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия, WTA 59) – Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 77).