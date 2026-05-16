Олейникова с разгромом вышла в финал отбора турнира WTA 500 в Страсбурге
В первом раунде квалификации пятисотника Александра одолела Ксению Ефремову
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах разгромила представительницу Франции Ксению Ефремову (WTA 623) за 1 час и 2 минуты, отдав всего три гейма.
WTA 500 Страсбург. Квалификация
Ксения Ефремова (Франция) [WC] – Александра Олейникова (Украина) [6] – 1:6, 2:6
Александра провела первое очное противостояние против Ксении.
В решающем поединке квалификации Олейникова поборется с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия, WTA 59) – Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 77).
