Олейникова с разгромом вышла в финал отбора турнира WTA 500 в Страсбурге

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно стартовала в квалификации грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах разгромила представительницу Франции Ксению Ефремову (WTA 623) за 1 час и 2 минуты, отдав всего три гейма.

WTA 500 Страсбург. Квалификация

Ксения Ефремова (Франция) [WC] – Александра Олейникова (Украина) [6] – 1:6, 2:6

Александра провела первое очное противостояние против Ксении.

В решающем поединке квалификации Олейникова поборется с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия, WTA 59) – Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 77).