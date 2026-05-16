Машина для голов. Кейн выиграл награду лучшего бомбардира Бундеслиги

32-летний форвард «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне 2025/26.

Английский футболист забил 36 мячей в 31 матче чемпионата Германии. Также на счету Кейна пять результативных передач в Бундеслиге.

Примечательно, что Кейн в третий раз подряд получил награду лучшего бомбардира Бундеслиги – то есть во всех трех сезонах за «Баварию» нападающий становился самым метким игроком.

Свою статуэтку Гарри получил перед церемонией награждения «Баварии», которая в 35-й раз завоевала золотые медали чемпионата Германии.

