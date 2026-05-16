Машина для голов. Кейн выиграл награду лучшего бомбардира Бундеслиги
Гарри выиграл в номинации в третий раз подряд
32-летний форвард «Баварии» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне 2025/26.
Английский футболист забил 36 мячей в 31 матче чемпионата Германии. Также на счету Кейна пять результативных передач в Бундеслиге.
Примечательно, что Кейн в третий раз подряд получил награду лучшего бомбардира Бундеслиги – то есть во всех трех сезонах за «Баварию» нападающий становился самым метким игроком.
Свою статуэтку Гарри получил перед церемонией награждения «Баварии», которая в 35-й раз завоевала золотые медали чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что лучшим футболистом Бундеслиги был признан партнер Кейна.
⭐️ 𝙃𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙀𝙙𝙬𝙖𝙧𝙙 𝙆𝙖𝙣𝙚 ⭐️ pic.twitter.com/aii9pr64SP— FC Bayern München (@FCBayern) May 16, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
