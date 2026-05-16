Германия | 16 мая 2026, 18:58 | Обновлено 16 мая 2026, 19:00
Рекорд на многие годы? Бавария забила 122 гола в одном сезоне Бундеслиги
Вспомним команды с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне чемпионата Германии
Мюнхенская Бавария завершила сезон Бундеслиги 2025/26 со 122 забитыми мячами.
Это стало новым рекордом турнира по количеству голов в одном сезоне.
Предыдущее достижение, установленное той же Баварией в сезоне 1971/72 (101), было превзойдено на 21 гол!
Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги
- 122 – Бавария (2025/26)
- 101 – Бавария (1971/72)
- 100 – Бавария (2019/20)
- 99 – Бавария (2020/21)
- 98 – Бавария (2012/13)
- 97 – Бавария (2021/22)
- 95 – Бавария (1973/74)
- 95 – Гамбург (1981/82)
- 94 – Бавария (2013/14)
- 93 – Бавария (1972/73)
- 93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)
- 92 – Бавария (2017/18)
никуясебе
