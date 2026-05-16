  4. Рекорд на многие годы? Бавария забила 122 гола в одном сезоне Бундеслиги
16 мая 2026, 18:58 | Обновлено 16 мая 2026, 19:00
Рекорд на многие годы? Бавария забила 122 гола в одном сезоне Бундеслиги

Вспомним команды с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне чемпионата Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария завершила сезон Бундеслиги 2025/26 со 122 забитыми мячами.

Это стало новым рекордом турнира по количеству голов в одном сезоне.

Предыдущее достижение, установленное той же Баварией в сезоне 1971/72 (101), было превзойдено на 21 гол!

Вспомним команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне чемпионата Германии.

Команды с самым большим количеством забитых мячей в одном сезоне немецкой Бундеслиги

  • 122 – Бавария (2025/26)
  • 101 – Бавария (1971/72)
  • 100 – Бавария (2019/20)
  • 99 – Бавария (2020/21)
  • 98 – Бавария (2012/13)
  • 97 – Бавария (2021/22)
  • 95 – Бавария (1973/74)
  • 95 – Гамбург (1981/82)
  • 94 – Бавария (2013/14)
  • 93 – Бавария (1972/73)
  • 93 – Боруссия Менхенгладбах (1973/74)
  • 92 – Бавария (2017/18)
