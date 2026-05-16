Тренер Полтавы: «Хочу сказать слова благодарности нашим игрокам»

Полтава. Павел Матвийченко

Главный тренер «Полтавы» Павел Матвийченко прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ с киевским «Динамо» – 0:2.

– В первом тайме казалось, что местами вы вообще не уступаете сопернику, очень много подходов к штрафной, но не удалось реализовать свои шансы. Как считаете, почему?

– Во-первых, я хочу сказать слова благодарности нашим игрокам. Насколько они могли – настолько они и отдавали все свои силы, свое мастерство.

Вы понимаете, что если мы уже на первых минутах даем такой счет… Индивидуальные ошибки решают такой момент. С «Динамо», вы понимаете – это гранд, кто бы что ни говорил, на данный момент они еще чемпионы нашей страны. Очень сложно.

По моему мнению, наши футболисты где-то перестроились, более внимательно начали играть, выполнять требования, о которых мы просили. На мой взгляд, все же мы смогли более-менее выровнять темп игры. К сожалению, наше мастерство… Как вы говорите – были подходы. Не скажу, что их было много, но 2–3 подхода были, но из-за нашего мастерства, к сожалению, мы не реализовали эти моменты.

– Я часто слышал от вас, что вы говорили своим подопечным не останавливаться в штрафной площади. Как считаете, почему они действительно останавливались, убирали под себя, не было ударов? Может, это страх?

– Да, очень вам благодарен, что вы внимательно следили. У нас быстрые атакующие полузащитники – Галенков, Одарюк. У них есть работа на скорости с мячом, но они еще не понимают, что ответственность от них должна быть. И этой ответственности, на мой взгляд, они где-то побаиваются. Ну ничего, будем работать – думаю, все будет хорошо.

