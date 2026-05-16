Стародубцева проиграла 19-й ракетке в полуфинале турнира WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, Франция.

В полуфинале украинка в трех сетах потерпела поражение от 19-й ракетки мира Мэдисон Киз (США) за 2 часа и 14 минут.

WTA 125 Париж. Грунт, 1/2 финала

Мэдисон Киз (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) [7] – 1:6, 6:2, 6:3

В третьей партии Юлия побеждала со счетом 3:0* (40:15), но не смогла сделать второй брейк и вскоре растеряла преимущество, проиграв шесть геймов подряд.

Это было второе очное противостояние соперниц. Киз взяла реванш у Стародубцевой за поражение в полуфинале Чарльстоне в апреле этого года.

Юлия в столице Франции успела выиграть три матча, одолев Тайлу Престон, Чжан Шуай и Кэти Волынец.

Киз, которая впервые выступает на соревнованиях категории WTA 125, в финале поборется либо с Диан Парри, либо с Алиной Чараевой.