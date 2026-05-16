Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Что сказали Свитолина и Гауфф перед финалом турнира WTA 1000 в Риме
WTA
16 мая 2026, 17:41 |
594
1

Что сказали Свитолина и Гауфф перед финалом турнира WTA 1000 в Риме

Решающий поединок в столице Италии состоится 16 мая не ранее 18:30 по Киеву

16 мая 2026, 17:41 |
594
1 Comments
Что сказали Свитолина и Гауфф перед финалом турнира WTA 1000 в Риме
WTA. Коко Гауфф и Элина Свитолина

16 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоится финальный матч между украинкой Элиной Свитолиной (WTA 10) и американкой Коко Гауфф (WTA 4).

За день до матча Свитолина и Гауфф в интервью WTA TV прокомментировали предстоящий решающий поединок в столице Италии, а также высказались о своих результатах на соревнованиях.

Элина Свитолина: «Матч со Свёнтек? Это действительно был великолепный матч. Думаю, для меня было важно сохранять хладнокровие в игре и на подаче. Это очень помогло мне в третьем сете вернуться в матч, потому что во втором Ига играла действительно хорошо. Нужно было просто стараться сохранять концентрацию, играть розыгрыш за розыгрышем и искать свои возможности, чтобы выиграть решающий сет.

Ига возвращалась в игру? Для меня важно иметь четкий план на игру и стараться находить возможности, чтобы перехватить инициативу. Потому что когда она начинает диктовать игру, конечно, становится очень сложно. Мы много лет видели, как она доминирует. Для меня было важно быть готовой к длинным розыгрышам и пытаться находить моменты, чтобы атаковать, открывать корт.

Самочувствие и финал с Гофф? Я хорошо чувствую себя на корте, хорошо чувствую свои удары, и мое передвижение по корту тоже работает очень хорошо. Я стараюсь черпать уверенность из этих двух матчей. Думаю, для моей уверенности в себе очень важно, что я подряд выиграла эти матчи.

С Коко будет большая битва. У нас был потрясающий матч в Дубае — думаю, один из самых тяжелых матчей, которые у меня когда-либо были. Для меня сейчас будет важно восстановиться, дать себе немного времени, немного расслабиться, а затем быть готовой к большому испытанию в субботу».

Коко Гауфф: «Результаты в Риме? Да, безусловно. Это была долгая и очень эмоциональная неделя, настоящие американские горки. Мне кажется, что мой первый матч здесь был уже целую вечность назад, поэтому я очень рада, что смогла выйти в финал. Честно говоря, во время матча четвертого круга я вряд ли думала, что в итоге окажусь здесь. Но мы здесь, и я с нетерпением жду финала.

Нашла ли я свою игру на грунте? Думаю, это сочетание обоих факторов. С одной стороны — это поиск правильной формулы, а с другой — умение выигрывать матчи даже тогда, когда я не показываю свой лучший теннис. И, честно говоря, когда я сегодня вышла на корт, то просто чувствовала, что покажу хороший теннис, и, думаю, это было заметно. Так что да, осознание того, что я могу побеждать даже не в лучшей форме, придает мне еще больше уверенности в такие дни, как сегодня, когда я прекрасно чувствую себя на корте. И теперь, думаю, главное – стараться сделать такие дни более стабильными и регулярными.

Свитолина? Она хорошо двигается на корте. В этом году я уже несколько раз проигрывала ей, поэтому знаю, что розыгрыши будут длинными и что она также не будет отступать. Думаю, она тоже очень хорошо играет на грунте. Так что это будет финал высокого уровня независимо от того, против кого я сыграю».

По теме:
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина Коко Гауфф WTA Рим
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Футбол | 16 мая 2026, 15:00 27
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой
Эконом-режим. Динамо добыло победу над Полтавой

Киевляне без проблем обыгрывают аутсайдера УПЛ

Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16.05.2026, 06:58
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Олейникова с разгромом вышла в финал отбора турнира WTA 500 в Страсбурге
Теннис | 16.05.2026, 14:42
Олейникова с разгромом вышла в финал отбора турнира WTA 500 в Страсбурге
Олейникова с разгромом вышла в финал отбора турнира WTA 500 в Страсбурге
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хоккей | 16.05.2026, 00:05
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Матч зі Свьонтек? боже знов ця фігня   Журналісти на спорт уа? Як завжди
Ответить
0
Популярные новости
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 32
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб переманил коуча главного конкурента
15.05.2026, 15:57
Баскетбол
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем