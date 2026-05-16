Что сказали Свитолина и Гауфф перед финалом турнира WTA 1000 в Риме

16 мая на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) состоится финальный матч между украинкой Элиной Свитолиной (WTA 10) и американкой Коко Гауфф (WTA 4).

За день до матча Свитолина и Гауфф в интервью WTA TV прокомментировали предстоящий решающий поединок в столице Италии, а также высказались о своих результатах на соревнованиях.

Элина Свитолина: «Матч со Свёнтек? Это действительно был великолепный матч. Думаю, для меня было важно сохранять хладнокровие в игре и на подаче. Это очень помогло мне в третьем сете вернуться в матч, потому что во втором Ига играла действительно хорошо. Нужно было просто стараться сохранять концентрацию, играть розыгрыш за розыгрышем и искать свои возможности, чтобы выиграть решающий сет.

Ига возвращалась в игру? Для меня важно иметь четкий план на игру и стараться находить возможности, чтобы перехватить инициативу. Потому что когда она начинает диктовать игру, конечно, становится очень сложно. Мы много лет видели, как она доминирует. Для меня было важно быть готовой к длинным розыгрышам и пытаться находить моменты, чтобы атаковать, открывать корт.

Самочувствие и финал с Гофф? Я хорошо чувствую себя на корте, хорошо чувствую свои удары, и мое передвижение по корту тоже работает очень хорошо. Я стараюсь черпать уверенность из этих двух матчей. Думаю, для моей уверенности в себе очень важно, что я подряд выиграла эти матчи.

С Коко будет большая битва. У нас был потрясающий матч в Дубае — думаю, один из самых тяжелых матчей, которые у меня когда-либо были. Для меня сейчас будет важно восстановиться, дать себе немного времени, немного расслабиться, а затем быть готовой к большому испытанию в субботу».

Коко Гауфф: «Результаты в Риме? Да, безусловно. Это была долгая и очень эмоциональная неделя, настоящие американские горки. Мне кажется, что мой первый матч здесь был уже целую вечность назад, поэтому я очень рада, что смогла выйти в финал. Честно говоря, во время матча четвертого круга я вряд ли думала, что в итоге окажусь здесь. Но мы здесь, и я с нетерпением жду финала.

Нашла ли я свою игру на грунте? Думаю, это сочетание обоих факторов. С одной стороны — это поиск правильной формулы, а с другой — умение выигрывать матчи даже тогда, когда я не показываю свой лучший теннис. И, честно говоря, когда я сегодня вышла на корт, то просто чувствовала, что покажу хороший теннис, и, думаю, это было заметно. Так что да, осознание того, что я могу побеждать даже не в лучшей форме, придает мне еще больше уверенности в такие дни, как сегодня, когда я прекрасно чувствую себя на корте. И теперь, думаю, главное – стараться сделать такие дни более стабильными и регулярными.

Свитолина? Она хорошо двигается на корте. В этом году я уже несколько раз проигрывала ей, поэтому знаю, что розыгрыши будут длинными и что она также не будет отступать. Думаю, она тоже очень хорошо играет на грунте. Так что это будет финал высокого уровня независимо от того, против кого я сыграю».