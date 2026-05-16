Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме

16 мая в финальном матче теннисного турнира в Риме между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 10) – Коко Гауфф (WTA 4).

Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины отлично проводит текущий сезон, все отмечают ее стабильность и класс в решающих розыгрышах. Для Свитолиной это третий финал в сезоне, ранее она взяла титул в Окленде, а также уступила в решающем матче в Дубае.

С Римом у спортсменки связаны особые воспоминания, ведь она выигрывала этот турнир в 2017 и 2018 годах. Начала украинка уверенно, обыграла итальянку Базилетти – 6:1, 6:3, американку Баптист – 6:1, 6:2, а потом и чешку Бартункову – 6:2, 6:3. Главные испытания начались со стадии четвертьфинала, где удалось пройти вторую ракетку мира Елену Рыбакину – 2:6, 6:4, 6:4. Далее была битва против третьего номера рейтинга, польки Иги Свентек, здесь была победа в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:2.

Шансы на победу есть и неважно, что придется сыграть третий матч кряду против соперницы из топ-5, Свитолина знает, как выигрывать титул в столице Италии.

Коко Гауфф

Текущий сезон американка проводит не так хорошо, если учитывать высокие ожидания. Спортсменка не выигрывала титулов, единственный финал был в Майами, где она уступила в трех сетах лидеру мирового рейтинга, Арине Соболенко.

Коко не была в Риме безупречной, хотя добивалась результата. Начала с победы над чешкой Валентовой – 6:3, 6:4, потом был непростой матч против Сиерры из Аргентины – 5:7 6:0, 6:4. В 1/8 финала и вовсе пришлось отыгрывать матчбол против Ивы Йович – 5:7, 7:5, 6:2. Первую партию отдала американка и в матче против «нейтралки» Андреевой, но в итоге выиграла – 4:6, 6:2, 6:4. В полуфинале удалось обыграть опытного и сильного румынского ветерана Сорану Кырстю – 6:4, 6:3.

Стоит вспомнить тот факт, что Гауфф пробивается в финал Рима второй год кряду, с первой попытки взять титул не удалось, так как она уступила итальянке Жасмин Паолини – 4:6, 2:6.

Личные встречи

В очных противостояниях пока лидирует Свитолина со счетом 3:2. Спортсменки пересекались дважды в этом сезоне, оба матча остались за украинкой, особенно драматичной была последняя встреча в полуфинале Дубае, где Элина выиграла 6:4, 6:7, 6:4.

Прогноз

Встречаются соперницы топ-уровня, так что теннис точно будет качественный и интересный. Небольшим фаворитом у букмекеров считается американка, хотя я не думаю, что здесь и сейчас Свитолина в чем-то уступает Коко.

Важен вопрос выносливости, украинка потратила немало сил в предыдущих матчах, при этом она старше соперницы на 10 лет. Главные преимущества украинки – ее стабильность и психологическая устойчивость, с этим есть проблемы у Гауфф. Поставлю на чистую победу Элина за 2,33.

