Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Динамо и сборной Украины получил травму в Чехии
Другие новости
16 мая 2026, 18:43 |
327
0

Бывший игрок Динамо и сборной Украины получил травму в Чехии

Беседин пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы

16 мая 2026, 18:43 |
327
0
Бывший игрок Динамо и сборной Украины получил травму в Чехии
ФК Артис Брно. Артем Беседин

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получил травму в чемпионате Чехии.

30-летний футболист выступает за местный «Артис Брно» с 2025 года. Его команда занимает третье место в национальном первенстве, набрав 49 очков в 28 матчах.

Сообщается, что Беседин не сможет сыграть в этом сезоне из-за полученной травмы, характер которой остается неизвестным.

На счету Артема один гол и три голевые передачи в 19 матчах за «Артис Брно» в текущем сезоне. Последний раз украинец выходил на поле в марте.

По теме:
Экс-защитник сборной Украины забил гол престижа будущему чемпиону
Конкурент для Динамо. Карпаты получили новое предложение по Фаалу
На Фаала появился новый претендент из Европы
Артем Беседин чемпионат Чехии по футболу
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Теннис | 16 мая 2026, 18:10 24
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!

Даяна одолела Барбору Крейчикову в двух сетах и стала чемпионкой соревнований в Италии

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16 мая 2026, 11:32 4
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»

Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
МЮ договорился с тренером. Известны детали контракта и когда объявят
Футбол | 16.05.2026, 18:59
МЮ договорился с тренером. Известны детали контракта и когда объявят
МЮ договорился с тренером. Известны детали контракта и когда объявят
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хоккей | 16.05.2026, 00:05
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
16.05.2026, 06:31 5
Теннис
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 7
Теннис
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 4
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 9
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем