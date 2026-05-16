Бывший игрок Динамо и сборной Украины получил травму в Чехии

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин получил травму в чемпионате Чехии.

30-летний футболист выступает за местный «Артис Брно» с 2025 года. Его команда занимает третье место в национальном первенстве, набрав 49 очков в 28 матчах.

Сообщается, что Беседин не сможет сыграть в этом сезоне из-за полученной травмы, характер которой остается неизвестным.

На счету Артема один гол и три голевые передачи в 19 матчах за «Артис Брно» в текущем сезоне. Последний раз украинец выходил на поле в марте.