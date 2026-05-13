Экс-защитник сборной Украины забил гол престижа будущему чемпиону

В среду, 13 мая 2026 года, проходит матч 33-го тура чемпионата Чехии по футболу между пражской «Славией» и «Яблонцем».

Матч проходит на стадионе «Фортуна Арена» в Праге.

На 62-й минуте встречи забитым мячом в составе «Яблонца» отличился бывший левый защитник национальной сборной Украины Эдуард Соболь – после его гола счет стал 1:5.

Победа в этой встрече гарантирует «Славии» чемпионство в нынешнем сезоне.