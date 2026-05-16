Французский талант сменил гражданство. Он мечтает о ЧМ-2026
Аюб Буадди будет представлять Марокко
18-летний талант французского «Лилля» Аюб Буадди сменил спортивное гражданство за месяц до старта чемпионата мира 2026.
Молодой полузащитник отказался выступать за Францию, поскольку не входил в планы главного тренера Дидье Дешама.
Аюб решил представлять сборную Марокко, что может помочь ему попасть на мундиаль в столь юном возрасте.
Полузащитник выступал за юношеские сборные Франции, начиная с U-16. Он даже был капитаном команды U-21, однако на данный момент получить место в национальной сборной сложно из-за высокой конкуренции.
Несмотря на такой юный возраст, Буадди уже с 2023 года регулярно выступает за «Лилль». На счету полузащитника 95 матчей в составе «догов» и четыре результативных передачи.
У Аюба есть шанс попасть в состав Марокко на чемпионат мира. Африканская сборная будет играть на мундиале в группе С против Бразилии, Шотландии и Гаити.
لنرحب بـ أيــــوب بـــوعـــدي ضمن عائلة أســـود الأطــلــس 🦁— Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 15, 2026
Welcome home 𝐀𝐲𝐲𝐨𝐮𝐛 𝐁𝐨𝐮𝐚𝐝𝐝𝐢 🏠 #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/IP6p8ccqTh
