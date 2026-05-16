Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский талант сменил гражданство. Он мечтает о ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 мая 2026, 22:17 | Обновлено 16 мая 2026, 22:37
340
0

Французский талант сменил гражданство. Он мечтает о ЧМ-2026

Аюб Буадди будет представлять Марокко

16 мая 2026, 22:17 | Обновлено 16 мая 2026, 22:37
340
0
Французский талант сменил гражданство. Он мечтает о ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Аюб Буадди

18-летний талант французского «Лилля» Аюб Буадди сменил спортивное гражданство за месяц до старта чемпионата мира 2026.

Молодой полузащитник отказался выступать за Францию, поскольку не входил в планы главного тренера Дидье Дешама.

Аюб решил представлять сборную Марокко, что может помочь ему попасть на мундиаль в столь юном возрасте.

Полузащитник выступал за юношеские сборные Франции, начиная с U-16. Он даже был капитаном команды U-21, однако на данный момент получить место в национальной сборной сложно из-за высокой конкуренции.

Несмотря на такой юный возраст, Буадди уже с 2023 года регулярно выступает за «Лилль». На счету полузащитника 95 матчей в составе «догов» и четыре результативных передачи.

У Аюба есть шанс попасть в состав Марокко на чемпионат мира. Африканская сборная будет играть на мундиале в группе С против Бразилии, Шотландии и Гаити.

По теме:
ВИДЕО. Шакира перехитрила Инфантино и Кака
Грандиозный камбэк. Нойер поедет на ЧМ-2026 в составе сборной Германии
ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец покинет клуб. У него есть шанс поехать на ЧМ-2026
сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу смена гражданства ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Теннис | 16 мая 2026, 14:39 17
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме

Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии

Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Футбол | 16 мая 2026, 10:11 10
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве

Клуб не планирует приглашать украинца

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16.05.2026, 07:54
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 16.05.2026, 17:33
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
ФИФА отказала Шевченко. Футболисту запретили играть за сборную Украины
Футбол | 16.05.2026, 21:46
ФИФА отказала Шевченко. Футболисту запретили играть за сборную Украины
ФИФА отказала Шевченко. Футболисту запретили играть за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
15.05.2026, 14:32
Футзал
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
15.05.2026, 11:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем