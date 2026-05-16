Французский талант сменил гражданство. Он мечтает о ЧМ-2026

18-летний талант французского «Лилля» Аюб Буадди сменил спортивное гражданство за месяц до старта чемпионата мира 2026.

Молодой полузащитник отказался выступать за Францию, поскольку не входил в планы главного тренера Дидье Дешама.

Аюб решил представлять сборную Марокко, что может помочь ему попасть на мундиаль в столь юном возрасте.

Полузащитник выступал за юношеские сборные Франции, начиная с U-16. Он даже был капитаном команды U-21, однако на данный момент получить место в национальной сборной сложно из-за высокой конкуренции.

Несмотря на такой юный возраст, Буадди уже с 2023 года регулярно выступает за «Лилль». На счету полузащитника 95 матчей в составе «догов» и четыре результативных передачи.

У Аюба есть шанс попасть в состав Марокко на чемпионат мира. Африканская сборная будет играть на мундиале в группе С против Бразилии, Шотландии и Гаити.