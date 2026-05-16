Партнер Яремчука не стал молчать, когда увидел заявку Франции на ЧМ-2026

Капитан «Лиона» Корентен Толиссо не сдержался от комментариев после объявления заявки сборной Франции на чемпионат мира 2026 года.

Толиссо не вошел в список из 26 футболистов, поэтому игрок решил прервать молчание.

«Я не привык высказываться подобным образом, но, учитывая всю поддержку и все сообщения, которые я получил, хочу сказать вам огромное спасибо.

Конечно, я разочарован, ведь сделал все возможное, чтобы достичь своей цели – поехать на чемпионат мира. Но такова жизнь, так бывает.

Можете не сомневаться – я буду работать еще больше и никогда не откажусь от своих целей», – сказал Толиссо.

В этом сезоне полузащитник отыграл 38 матчей на клубном уровне, в которых оформил 15 голов и шесть ассистов.

Последний раз за сборную Франции Корентен играл только в 2021 году на чемпионате Европы. После турнира Дидье Дешам больше не вызвал футболиста в ряды сборной.

В составе национальной команды Толиссо провел 28 матчей (три гола и два ассиста) и выиграл со сборной чемпионат мира 2018.