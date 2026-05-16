Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партнер Яремчука не стал молчать, когда увидел заявку Франции на ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 мая 2026, 16:59 | Обновлено 16 мая 2026, 17:06
499
0

Партнер Яремчука не стал молчать, когда увидел заявку Франции на ЧМ-2026

Корентен Толиссо был проигнорирован Дидье Дешамом

16 мая 2026, 16:59 | Обновлено 16 мая 2026, 17:06
499
0
Партнер Яремчука не стал молчать, когда увидел заявку Франции на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Корентен Толиссо

Капитан «Лиона» Корентен Толиссо не сдержался от комментариев после объявления заявки сборной Франции на чемпионат мира 2026 года.

Толиссо не вошел в список из 26 футболистов, поэтому игрок решил прервать молчание.

«Я не привык высказываться подобным образом, но, учитывая всю поддержку и все сообщения, которые я получил, хочу сказать вам огромное спасибо.

Конечно, я разочарован, ведь сделал все возможное, чтобы достичь своей цели – поехать на чемпионат мира. Но такова жизнь, так бывает.

Можете не сомневаться – я буду работать еще больше и никогда не откажусь от своих целей», – сказал Толиссо.

В этом сезоне полузащитник отыграл 38 матчей на клубном уровне, в которых оформил 15 голов и шесть ассистов.

Последний раз за сборную Франции Корентен играл только в 2021 году на чемпионате Европы. После турнира Дидье Дешам больше не вызвал футболиста в ряды сборной.

В составе национальной команды Толиссо провел 28 матчей (три гола и два ассиста) и выиграл со сборной чемпионат мира 2018.

По теме:
ВИДЕО. Слезы на глазах. Реакция легенды на вызов в сборную на ЧМ-2026
Тигры Азии. Южная Корея назвала состав на ЧМ-2026: Сон Хин Мин в заявке?
Зидан возглавит одну из сильнейших сборных мира после чемпионата мира
Корентен Толиссо сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Лион Дидье Дешам Роман Яремчук
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16 мая 2026, 07:54 22
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Тренер требует трансферов

Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Хоккей | 15 мая 2026, 21:25 3
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии

Начался первый игровой день

Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
Футбол | 16.05.2026, 16:05
Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
Челси и Ман Сити определили стартовые составы на финал Кубка Англии
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16.05.2026, 06:58
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Теннис | 16.05.2026, 14:39
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 7
Теннис
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 238
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем