Вадим СИДУН: «У Эпицентра шансы есть, а реализации не хватает»
Бомбардир «Эпицентра» отметил, что с соперниками уровня «Металлиста 1925» приятно играть
Форвард «Эпицентра» Вадим Сидун эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал игру с «Металлистом 1925» (1:1).
– Положительные впечатления, забил гол. Результат ничейный, я думаю, это закономерно.
– У вас еще было два момента сегодня, кроме голевого. Чего там не хватило для их реализации?
– Не хватило, что я там не увидел одного игрока. Мог отдать передачу, но не хватило точности.
– Насколько этот матч был для вас важен? Была ли такая же мотивация, несмотря на хороший запас по очкам?
– Каждая игра в Премьер-лиге важна. У меня такое же отношение к каждой игре.
– У вашей команды была ротация сегодня. Есть ли усталость в мае?
– Конечно. У нас третья игра за неделю, какая-то ротация должна быть.
– Если сравнивать с предыдущими соперниками, насколько тяжело было играть против «Металлиста 1925»?
– Против «Металлиста 1925» очень тяжело играть. Это очень хорошая команда с хорошими исполнителями. И приятно с такими командами играть, потому что на их фоне проверяешь свой уровень.
– У вас много ничейных результатов. В чем был возможный шанс на победу?
– Не хватает реализации моментов. У нас есть шансы, а реализации не хватает.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрагменты матча УПЛ
Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии