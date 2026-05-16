Вадим СИДУН: «У Эпицентра шансы есть, а реализации не хватает»

Форвард «Эпицентра» Вадим Сидун эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал игру с «Металлистом 1925» (1:1).

– Положительные впечатления, забил гол. Результат ничейный, я думаю, это закономерно.

– У вас еще было два момента сегодня, кроме голевого. Чего там не хватило для их реализации?

– Не хватило, что я там не увидел одного игрока. Мог отдать передачу, но не хватило точности.

– Насколько этот матч был для вас важен? Была ли такая же мотивация, несмотря на хороший запас по очкам?

– Каждая игра в Премьер-лиге важна. У меня такое же отношение к каждой игре.

– У вашей команды была ротация сегодня. Есть ли усталость в мае?

– Конечно. У нас третья игра за неделю, какая-то ротация должна быть.

– Если сравнивать с предыдущими соперниками, насколько тяжело было играть против «Металлиста 1925»?

– Против «Металлиста 1925» очень тяжело играть. Это очень хорошая команда с хорошими исполнителями. И приятно с такими командами играть, потому что на их фоне проверяешь свой уровень.

– У вас много ничейных результатов. В чем был возможный шанс на победу?

– Не хватает реализации моментов. У нас есть шансы, а реализации не хватает.