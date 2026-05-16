Украина. Премьер лига16 мая 2026, 17:31 | Обновлено 16 мая 2026, 18:07
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
Вратарь готовится к финалу Кубка Украины
Вратарь Вячеслав Суркис впервые вышел в стартовом составе Динамо и помог победить Полтаву 2:0 в матче УПЛ.
«Неплохой результат, но можно было и лучше. Мне кажется, могли победить с большим счетом. Но сыграли на ноль, и для меня, как вратаря, ничего лучше быть не может».
« Ударов у них не было почти, но я был готов, когда было опасно в конце встречи».
«Финал Кубка Украины? Настроение боевое, потому что Кубок должен быть в Киеве. Сделаем все для этого», – сказал Суркис.
В финале Кубка Украины команда сыграет против Чернигова.
Готов к чему? Спрятаться от ударов? Как это делал когда-то Люка Зидан 😁