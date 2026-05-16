  4. Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 17:31 | Обновлено 16 мая 2026, 18:07
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»

Вратарь готовится к финалу Кубка Украины

ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Вратарь Вячеслав Суркис впервые вышел в стартовом составе Динамо и помог победить Полтаву 2:0 в матче УПЛ.

«Неплохой результат, но можно было и лучше. Мне кажется, могли победить с большим счетом. Но сыграли на ноль, и для меня, как вратаря, ничего лучше быть не может».

« Ударов у них не было почти, но я был готов, когда было опасно в конце встречи».

«Финал Кубка Украины? Настроение боевое, потому что Кубок должен быть в Киеве. Сделаем все для этого», – сказал Суркис.

В финале Кубка Украины команда сыграет против Чернигова.

Все дружки суркиса прокремлёвские холуи. Ермак чевченкоу реброфф... Сыночек их того же теста!
Оххх... Сказали бы в конце 90-х Лобановскому, что пройдёт время, и за Динамо будет играть семейный подряд... 🤦
Ніхто не сумнівається так і буде
Он уже в шкафу у Суркиса
"Ударів у них не було майже, але я був готовий, коли було небезпечно наприкінці зустрічі".
Готов к чему? Спрятаться от ударов? Как это делал когда-то Люка Зидан 😁
