Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»

Вратарь Вячеслав Суркис впервые вышел в стартовом составе Динамо и помог победить Полтаву 2:0 в матче УПЛ.

«Неплохой результат, но можно было и лучше. Мне кажется, могли победить с большим счетом. Но сыграли на ноль, и для меня, как вратаря, ничего лучше быть не может».

« Ударов у них не было почти, но я был готов, когда было опасно в конце встречи».

«Финал Кубка Украины? Настроение боевое, потому что Кубок должен быть в Киеве. Сделаем все для этого», – сказал Суркис.

В финале Кубка Украины команда сыграет против Чернигова.