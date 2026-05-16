ФОТО. Не дали повторить рекорд. Ярмоленко нужен дубль в последнем туре
Уже оформил 123 гола
В матче УПЛ между Полтавой и Динамо вингер киевской команды Андрей Ярмоленко забил гол на старте встречи и добрался до показателя в 123 гола в чемпионатах Украины.
Ярмоленко догнал показатель Сергея Реброва, с которым делит второе место в историческом списке лучших бомбардиров.
Ожидалось, что в игре с аутсайдером Полтавой, которая уже вылетела, Ярмоленко получит больше игрового времени, но форварда заменили на 60-й минуте.
Впереди только Максим Шацких со 124 точными ударами.
Динамо осталось сыграть с Кудровкой в последнем туре. Сможет ли Андрей оформить дубль?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч киевлян против аутсайдера
В Черкассах карьеру продолжат Таллес Бренер и Андрей Китела