  ФОТО. Не дали повторить рекорд. Ярмоленко нужен дубль в последнем туре
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 14:41 | Обновлено 16 мая 2026, 15:00
ФОТО. Не дали повторить рекорд. Ярмоленко нужен дубль в последнем туре

Уже оформил 123 гола

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В матче УПЛ между Полтавой и Динамо вингер киевской команды Андрей Ярмоленко забил гол на старте встречи и добрался до показателя в 123 гола в чемпионатах Украины.

Ярмоленко догнал показатель Сергея Реброва, с которым делит второе место в историческом списке лучших бомбардиров.

Ожидалось, что в игре с аутсайдером Полтавой, которая уже вылетела, Ярмоленко получит больше игрового времени, но форварда заменили на 60-й минуте.

Впереди только Максим Шацких со 124 точными ударами.

Динамо осталось сыграть с Кудровкой в последнем туре. Сможет ли Андрей оформить дубль?

Динамо Киев Максим Шацких Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
