Александра Олейникова – Ксения Ефремова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) начала выступления в квалификации грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде отбора украинка играет против представительницы Франции Ксении Ефремовой (WTA 623). Встреча стартовала в 13:30 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации поборется либо с Антонией Ружич, либо с Юлией Путинцевой.