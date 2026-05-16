Первый капитан сборной Украины – о возможном исчезновении клуба УПЛ

Бывший игрок и первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий отреагировал на возможное исчезновение львовского «Руха», который якобы планирует прекратить выступления в чемпионате после завершения сезона:

– Уже не первый сезон продолжаются разговоры о том, что «Руха» как профессиональной команды не будет в Премьер-лиге, останется только академия. Это опять же вопрос к руководству клуба – какая у них мотивация, как они видят развитие клуба.

Если считают, что не нужна команда в Премьер-лиге, то это заблуждение. Потому что, если развивать академию, то эти ребята должны иметь в футбольной пирамиде место, где продолжить свои выступления. И у команды должна быть перспектива для того, чтобы развивать детей.

Я еще раз говорю: здесь руководство решает, какое направление выбирать и как двигаться дальше. Поэтому те результаты, которые показывает «Рух»... Играют воспитанники, молодые ребята... Возможно, они где-то не дотягивают до нужного уровня.

– Если «Рух» действительно снимется с Премьер-лиги, то каким должен быть справедливый механизм замены клуба? Кто заслуживает этого места?

– Это будет решать УАФ. Однако, по-моему, следующая команда Премьер-лиги, претендующая на сохранение прописки, должна сыграть с командой Первой лиги и зайти вместо «Руха», – считает Шелепницкий.