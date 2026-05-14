Клуб Премьер-лиги может сняться с чемпионата и спасти Александрию

Львовский «Рух» намерен прекратить свои выступления в чемпионате Украины, но не определился, когда примет такое решение – до стыковых матчей или после. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Это последний сезон для первой команды «Руха» во взрослом футболе. Теперь все зависит от того, когда президент Григорий Козловский объявит о своем решении. От этого зависит судьба клубов и не только в УПЛ.

Если «Рух» снимется до стыковых матчей, то его место займет «Александрия», которая идет на 15-й позиции в турнирной таблице. Если «Рух» играет стыковые и только после этого прекратит свои выступления, приоритет будет иметь «Кудровка» с 13-го места.

Ассоциация пристально следит за подобными историями во избежание договоренностей за кулисами», – рассказал журналист.

«Александрия» досрочно вылетела из элитного дивизиона – команда Владимира Шарана отстала на восемь баллов от ближайшего конкурента. Однако, снятие «Руха» может спасти «горожан» от прямого вылета.