Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Премьер-лиги может сняться с чемпионата и спасти Александрию
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 12:12 |
751
1

Клуб Премьер-лиги может сняться с чемпионата и спасти Александрию

Львовский «Рух» намерен прекратить свои выступления либо до стыковых матчей, либо после

14 мая 2026, 12:12 |
751
1 Comments
Клуб Премьер-лиги может сняться с чемпионата и спасти Александрию
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» намерен прекратить свои выступления в чемпионате Украины, но не определился, когда примет такое решение – до стыковых матчей или после. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Это последний сезон для первой команды «Руха» во взрослом футболе. Теперь все зависит от того, когда президент Григорий Козловский объявит о своем решении. От этого зависит судьба клубов и не только в УПЛ.

Если «Рух» снимется до стыковых матчей, то его место займет «Александрия», которая идет на 15-й позиции в турнирной таблице. Если «Рух» играет стыковые и только после этого прекратит свои выступления, приоритет будет иметь «Кудровка» с 13-го места.

Ассоциация пристально следит за подобными историями во избежание договоренностей за кулисами», – рассказал журналист.

«Александрия» досрочно вылетела из элитного дивизиона – команда Владимира Шарана отстала на восемь баллов от ближайшего конкурента. Однако, снятие «Руха» может спасти «горожан» от прямого вылета.

По теме:
Ближайший тур станет решающим для игрока Динамо в Карпатах
Кудровка – Рух. Стали известны стартовые составы на игру
Известный украинский тренер покинет свою должность в структуре Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия Кудровка Михаил Спиваковский
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Футбол | 14 мая 2026, 00:45 4
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»
Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»

Ворскла имеет большие финансовые проблемы

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13 мая 2026, 23:23 94
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме

Элина в трех сетах одолела вторую ракетку мира и продолжает борьбу за трофей в Италии

С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
Футбол | 14.05.2026, 10:26
С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
С дублем Месси. Интер Майами устроил безумную перестрелку с Цинциннати
Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»
Футбол | 13.05.2026, 14:51
Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»
Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Футбол | 14.05.2026, 07:18
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Йожеф Сабо дал оценку победе Динамо над Колосом в день 99-летия клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чому Олександрія а не Полтава, ще ж два тури, наче?!
Ответить
0
Популярные новости
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 49
Футбол
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
«У него хорошие шансы». Мудрик получил отличные новости из Англии
12.05.2026, 18:17 3
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 9
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 58
Бокс
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 19
Футбол
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей мира. Названо место Усика
12.05.2026, 21:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем