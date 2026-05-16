  4. Известный эксперт: «Посоветовал бы Реброву взять паузу»
16 мая 2026, 13:06
Известный эксперт: «Посоветовал бы Реброву взять паузу»

Олег Федорчук считает, что тренеру нужно время для перезагрузки

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился мнением относительно вариантов продолжения карьеры бывшего главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва.

– На мой взгляд, Реброву нужно сделать перерыв в тренерской карьере, чтобы все переосмыслить, перезагрузить. Ведь у руля главной команды страны он не оправдал надежд. Прежде всего, ему следует проанализировать отдачу своих помощников. Я считаю, что его тренерский штаб нуждается в усилении.

– Но Ребров не считает себя виновным в провале сборной в отборе на чемпионат мира, к тому же, в СМИ хватает сообщений, что к нему проявляют серьезный интерес клубы из Греции, Украины, Саудовской Аравии, ОАЭ.

– В это трудно поверить, но УАФ до сих пор на официальном уровне не проанализировала работу Сергея Станиславовича. Такое впечатление, что хочет выиграть время, а потом все спустить на тормозах. Этого нельзя допустить.

Что касается будущих работодателей Реброва, то здесь вообще странная ситуация. Скорее всего, просто, образно говоря, разгоняют волну представители коуча, журналисты в погоне за сенсацией. Ведь греческие гранды «Олимпиакос», «Панатинаикос», наш «Металлист 1925» уже на клубных ресурсах информировали, что не заинтересованы в приглашении Реброва.

– Но когда Ребров еще был у руля сборной упомянутый уже «Панатинаикос» делал ему заманчивые предложения.

– Я не хочу быть втянутым в какую-то дискуссию по поводу коммуникации Реброва с «Панатинаикосом», возможно, так и было. Однако позиция греков могла кардинально измениться после провала сборной Украины в отборе на мировой футбольный форум. Теперь боссы «Панатинаикоса» заявляют, что хотят видеть у руля коуча, добивавшегося успехов в топ-чемпионатах. А тут Реброву похвастаться нечем с его победами во главе украинского «Динамо», венгерского «Ференцвароша», «Аль-Айна» из ОАЕ. Это представители очень скромных чемпионатов. Выводы делайте сами.

– Тогда, что остается акцентировать внимание на Ближнем Востоке?

– Знаете, здесь тоже не все гладко. В свое время Реброву помогал трудоустроиться в «Аль-Ахли» и упомянутом «Аль-Айне» авторитетный агент Шандор Варга, но в последние годы он с ним уже не контактирует. Поэтому сложно спрогнозировать, какие шансы Реброва снова оказаться в этом регионе. Вот если бы украинская сборная пробилась на ЧМ, то все было бы гораздо проще.

– Тогда по вашему мнению, в чемпионате какой страны может продолжить карьеру Ребров и где бы ему было комфортно?

– По-моему, в турецкой Суперлиге. Во-первых, болельщики еще не забыли, как он фейерил, выступая за «Фенербахче», во-вторых, в этой стране хорошо относятся к украинцам благодаря успехам наших земляков Александра Зубкова и Арсения Батагова в составе «Трабзонспора». Хотя в лучшем случае речь идет о приглашении от какого-нибудь середняка турецкой Суперлиги.

– Но будет ли ему по силам выполнить очень высокие финансовые требования Реброва?

– Это уже не в моей компетенции. Со своей стороны, я бы посоветовал Реброву оперативно поработать над расширением своего творческого «репертуара». Ведь он сторонник консервативного футбола, у команд, которые он возглавлял очень ограниченный тактический арсенал, есть проблемы с мотивацией подопечных. И во избежание провала и на клубном уровне Реброву следует позаботиться об усовершенствовании. Поэтому я склоняюсь к тому, что Реброву нужно взять паузу.

Ранее «Панатинаикос» вышел с заявлением о Сергее Реброве.

Андрей Писаренко
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Комментарии 3
Після такого сорому коли Ребров допомагає топ корупціонерам звільнитися з в'язниці вже ніяке перезавантаження не допоможе 
я порадив бы реброву пойти на..й
получил деньги за сборную, опозорил весь наш футбол, ему 52? на фронт но нет он в испании и работает в уаф. позорище. нам вешают лапшу. в общем как тот с телевизором говорил так и мы. сделали быдло и серут на нас.
