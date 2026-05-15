Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве

«Панатинаикос» опроверг информацию о договоренности с Сергеем Ребровым.

В греческом клубе оперативно отреагировали на сообщения СМИ о якобы достигнутой договоренности с Сергеем Ребровым о работе на посту главного тренера.

По информации греческих источников, в «Панатинаикосе» категорически опровергли факт переговоров и каких-либо договоренностей с украинским специалистом. В клубе подчеркнули, что последние слухи не соответствуют действительности.

Несмотря на это, вопрос о новом главном тренере для «зеленых» остается открытым, поскольку клуб продолжает искать оптимальный вариант перед стартом нового сезона.