Украина. Первая лига
16 мая 2026, 12:40 | Обновлено 16 мая 2026, 12:45
Феникс-Мариуполь – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 17 мая в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Фениксом-Мариуполем» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

В общем, сезон проходит для клуба довольно средне, хотя в последних играх его результаты значительно улучшились. За 27 матчей Первой лиги Украины мариупольцы завоевали 31 зачетный пункт, благодаря чему теперь находятся на 10-й строчке общего зачета. Хотя расстояние от зоны переходных игр еще далеко не безопасно – всего 1 очко.

В национальном кубке «Феникс-Мариуполь» обыграл «Ужгород», «Металлург» и «Агротех», однако на стадии 1/8 финала уступил «Чернигову» в серии пенальти.

Как для дебютанта Первой лиги, городковский клуб демонстрирует поистине замечательные результаты, особенно в весенней части сезона. После 27 туров чемпионата на балансе «Пробоя» есть 32 очка, позволяющих ему находиться на 9-й позиции общего зачета. И хотя расстояние от зоны переходных игр еще невелико, только 2 зачетных пункта, клуб уж точно не сможет опуститься в перманентную зону вылета.

В национальном кубке клуба не повезло с жребием – «Пробой» вылетел на стадии 1/32 финала из-за поражения против «ЛНЗ».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только раз – в первом круге текущего сезона чемпионата. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

  • «Пробой» победил в 5/7 предыдущих матчах Первой лиги.
  • За последние 3 матча «Феникс-Мариуполь» отличился 8-мя голами.
  • «Феникс-Мариуполь» не проигрывает дома уже 6 игр подряд.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

