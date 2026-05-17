Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сильнейшего не определили. Феникс-Мариуполь и Пробой сыграли вничью
Первая лига
Феникс-Мариуполь
17.05.2026 16:00 – FT 0 : 0
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 мая 2026, 18:24 | Обновлено 17 мая 2026, 18:25
66
0

Сильнейшего не определили. Феникс-Мариуполь и Пробой сыграли вничью

Поединок «Феникс-Мариуполь» – Пробой завершился со счетом 0:0

17 мая 2026, 18:24 | Обновлено 17 мая 2026, 18:25
66
0
Сильнейшего не определили. Феникс-Мариуполь и Пробой сыграли вничью
НК Пробой

В воскресенье, 17 мая, во Львове состоялся матч 28-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал «Пробой».

«Феникс-Мариуполь» и «Пробой» пока еще не гарантировали себе место в Первой лиге на следующий сезон. Победа была нужна обеим командам.

Соперники не шли вперед большими силами. Ведь в такой игре все мог решить один гол, и нужно было думать о защите собственных ворот.

Тем не менее, моменты были. «Пробой» даже забил, но арбитр зафиксировал офсайд.

В итоге на табло львовского стадиона СКИФ так и остались нули.

Первая лига. 28-й тур. Львов, стадион СКИФ. 17 мая

«Феникс-Мариуполь» – «Пробой» – 0:0

Видеозапись матча

События матча

73’
Игрок команды Пробой получает красную карточку.
По теме:
ЯЦЫК: «Поэтому у Динамо и не получается игра сейчас»
Пришлось ждать почти десять лет. Оболонь победила Колос
Тревоги, дубль новичка, ливень. Шахтер одолел Кривбасс в Кривом Роге
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Теннис | 16 мая 2026, 22:12 1
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты финального поединка на турниреWTA 1000 в Риме

Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Бокс | 17 мая 2026, 08:14 0
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги

Александр не будет драться с Джейком Полом

Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.05.2026, 11:00
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Футбол | 17.05.2026, 17:16
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 181
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16.05.2026, 08:55 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 17
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выигранный трофей в Риме
16.05.2026, 23:31 11
Теннис
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем