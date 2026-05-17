Сильнейшего не определили. Феникс-Мариуполь и Пробой сыграли вничью
Поединок «Феникс-Мариуполь» – Пробой завершился со счетом 0:0
В воскресенье, 17 мая, во Львове состоялся матч 28-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал «Пробой».
«Феникс-Мариуполь» и «Пробой» пока еще не гарантировали себе место в Первой лиге на следующий сезон. Победа была нужна обеим командам.
Соперники не шли вперед большими силами. Ведь в такой игре все мог решить один гол, и нужно было думать о защите собственных ворот.
Тем не менее, моменты были. «Пробой» даже забил, но арбитр зафиксировал офсайд.
В итоге на табло львовского стадиона СКИФ так и остались нули.
Первая лига. 28-й тур. Львов, стадион СКИФ. 17 мая
«Феникс-Мариуполь» – «Пробой» – 0:0
