Сильнейшего не определили. Феникс-Мариуполь и Пробой сыграли вничью

В воскресенье, 17 мая, во Львове состоялся матч 28-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» принимал «Пробой».

«Феникс-Мариуполь» и «Пробой» пока еще не гарантировали себе место в Первой лиге на следующий сезон. Победа была нужна обеим командам.

Соперники не шли вперед большими силами. Ведь в такой игре все мог решить один гол, и нужно было думать о защите собственных ворот.

Тем не менее, моменты были. «Пробой» даже забил, но арбитр зафиксировал офсайд.

В итоге на табло львовского стадиона СКИФ так и остались нули.

Первая лига. 28-й тур. Львов, стадион СКИФ. 17 мая

«Феникс-Мариуполь» – «Пробой» – 0:0

Видеозапись матча