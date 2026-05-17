В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 37-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.



Лидс



Как для новичка Премьер-лиги «павлины» в текущем сезоне демонстрируют вполне неплохие результаты. По итогам 36 туров чемпионата Англии на балансе клуба есть 44 очка, что пока позволяют ему находиться на 14 месте общего зачета. Расстояние от зоны вылета за 2 игры до завершения соревнований составляет уже 8 баллов, так что «Лидс» уже официально гарантировал себе сохранение прописки.



В национальном кубке "павлины» также выступили очень достойно, выбив на своем пути «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Норвич» и «Вест Хэм». В полуфинале команда минимально уступила лондонскому «Челси».



Брайтон



Несмотря на сложный зимний период, Фабиан Хюрцелер смог вывести свою команду из кризиса и даже вернуть ее в борьбу за еврокубки. За 36 матчей Премьер-лиги «Брайтон» завоевал 53 балла, что пока позволяют ему находиться на 7-й строчке общего зачета. Расстояние и от 6-го, и от 8-го места составляет всего 2 очка.



В Кубке Англии «чайки» выбили «МЮ», однако на стадии 1/16 финала со счетом 3:0 уступили «Ливерпулю» на Энфилде.



Личные встречи



Начиная с 2022 года, коллективы встречались между собой 4 раза. Дважды побеждал «Брайтон», а остальные 2 матча завершились вничью.



Интересные факты

В последних 7-х играх «Лидс» сохранил ворота сухими только 1 раз.

За 10 предыдущих матчей «Брайтон» проиграл только дважды.

«Лидс» непобедим дома уже 4 поединка подряд.

