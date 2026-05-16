19 поражений в сезоне. Когда у Ливерпуля был худший результат?
Вспомним все матчи в сезоне 2025/26, в которых «красные» потерпели поражение
Ливерпуль в выездном матче 37-го тура АПЛ против Астон Виллы потерпел 19-е поражение в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
С момента своего последнего возвращения в высший дивизион Англии в 1962 году «красные» лишь в сезоне 1992/93 проигрывали большее количество матчей (20).
Упомянем все поражения Ливерпуля в текущем сезоне.
Поражения Ливерпуля в сезоне 2025/26 во всех турнирах (19)
- АПЛ, Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2
- АПЛ, Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2
- Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСЖ – 0:2
- Лига чемпионов, ПСЖ – Ливерпуль – 2:0
- Кубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
- АПЛ, Брайтон – Ливерпуль – 2:1
- Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
- АПЛ, Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1
- АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2
- АПЛ, Борнмут – Ливерпуль – 3:2
- Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСВ – 1:4
- АПЛ, Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
- АПЛ, Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
- Кубок английской лиги, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
- АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
- АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
- АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
- Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
- АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
Arne Slot is heading for an unwanted record🫣 pic.twitter.com/Q9VbrRHrpV— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) April 8, 2026
