Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 19 поражений в сезоне. Когда у Ливерпуля был худший результат?
Англия
16 мая 2026, 11:11 |
223
0

19 поражений в сезоне. Когда у Ливерпуля был худший результат?

Вспомним все матчи в сезоне 2025/26, в которых «красные» потерпели поражение

16 мая 2026, 11:11 |
223
0
19 поражений в сезоне. Когда у Ливерпуля был худший результат?
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в выездном матче 37-го тура АПЛ против Астон Виллы потерпел 19-е поражение в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

С момента своего последнего возвращения в высший дивизион Англии в 1962 году «красные» лишь в сезоне 1992/93 проигрывали большее количество матчей (20).

Упомянем все поражения Ливерпуля в текущем сезоне.

Поражения Ливерпуля в сезоне 2025/26 во всех турнирах (19)

  • АПЛ, Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2
  • АПЛ, Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2
  • Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСЖ – 0:2
  • Лига чемпионов, ПСЖ – Ливерпуль – 2:0
  • Кубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0
  • АПЛ, Брайтон – Ливерпуль – 2:1
  • Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2
  • АПЛ, Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСВ – 1:4
  • АПЛ, Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
  • АПЛ, Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
  • Кубок английской лиги, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3
  • АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
  • Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
По теме:
Брентфорд – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Манчестер Сити
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Ливерпуль Ливерпуль Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Лига чемпионов
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 16 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 16 мая 2026, 09:18 5
«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ
«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ

Экс-форвард сборной Украины считает, что существенных изменений в турнирной таблице не произойдет

Лунин второй раз подряд пропустил тренировку Реала. Известна причина
Футбол | 16.05.2026, 10:17
Лунин второй раз подряд пропустил тренировку Реала. Известна причина
Лунин второй раз подряд пропустил тренировку Реала. Известна причина
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Футбол | 15.05.2026, 11:11
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16.05.2026, 07:54
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
14.05.2026, 10:37 4
Футбол
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 1
Бокс
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 81
Теннис
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
14.05.2026, 11:30
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем