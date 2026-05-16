19 поражений в сезоне. Когда у Ливерпуля был худший результат?

Ливерпуль в выездном матче 37-го тура АПЛ против Астон Виллы потерпел 19-е поражение в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

С момента своего последнего возвращения в высший дивизион Англии в 1962 году «красные» лишь в сезоне 1992/93 проигрывали большее количество матчей (20).

Упомянем все поражения Ливерпуля в текущем сезоне.

Поражения Ливерпуля в сезоне 2025/26 во всех турнирах (19)

АПЛ, Астон Вилла – Ливерпуль – 4:2

АПЛ, Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2

Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСЖ – 0:2

Лига чемпионов, ПСЖ – Ливерпуль – 2:0

Кубок Англии, Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:0

АПЛ, Брайтон – Ливерпуль – 2:1

Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

АПЛ, Вулверхэмптон – Ливерпуль – 2:1

АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2

АПЛ, Борнмут – Ливерпуль – 3:2

Лига чемпионов, Ливерпуль – ПСВ – 1:4

АПЛ, Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3

АПЛ, Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0

Кубок английской лиги, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:3

АПЛ, Брентфорд – Ливерпуль – 3:2

АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2

АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1

Лига чемпионов, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1