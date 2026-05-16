Спортивный журналист из Азербайджана рассказал о ситуации с украинцами

Наличие украинцев в азербайджанском футболе наблюдается уже не один десяток лет. Не исключение и нынешний сезон, в котором задействованы как наши тренеры, так и игроки. О них в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал известный спортивный журналист этой страны, главный редактор Sport24.az Джейхун Алиев.

– Что можете сказать об украинских тренерах? Какие плюсы и минусы в их работе вы бы отметили?

– Сейчас в Премьер-лиге Азербайджана работают два украинских специалиста – Андрей Демченко тренирует «Араз», а Юрий Вернидуб находится у руля «Нефтчи». Примечательно, что оба специалиста приняли свои команды в середине сезона. В отличие от своего коллеги у Вернидуба есть реальный шанс успешно завершить чемпионат. Его подопечным достаточно одержать в двух матчах одну победу, чтобы завоевать путевку в Лигу конференций. Приняв команду в декабре прошлого года, Юрий Николаевич добился значительных сдвигов в игровом плане. Если в начале сезона бакинскую команду лихорадило, то с приходом опытного специалиста коллектив взбодрился. Кстати, под его руководством наконец была одержана победа над принципиальным соперником – «Карабахом» после серии из 18 безвыигрышных матчей – а это целых пять лет без побед. А вот у Андрея Демченко дела далеко не в порядке. Команда находилась в группе, которая боролась за попадание в еврокубки. С его приходом начала наблюдаться нестабильность и сейчас «Араз» просто доигрывает сезон.

– Кто из футболистов – как с украинским паспортом, так и тех, кто имел отношение к Украине, обращает на себя внимание?

– Что касается футболистов, то защищающий цвета «Зиры» Эльдар Гулиев в этом сезоне практически не появлялся на поле. Он участвовал всего в 6 матчах, тогда как в прошлом – в 25 встречах. Другой украинец, Алексей Кащук, выступающий за «Карабах», также не может занести сезон в свой актив. Хотя ему дали шанс показать себя в 30 играх, включая еврокубковые. Но Кащуку так и не удалось стать ведущей скрипкой в ​​группе Гурбана Гурбанова. Скорее всего, Алексей сменит команду по окончании сезона. Даниил Бескоровайный перебрался в «Сумгаит» в начале этого года. Выступая на правах аренды (футболист принадлежит по контракту «Полесью»), успел отыграть практически во всех матчах «химиков», но ожидается, что до конца сезона защитник покинет «Сумгаит». Эмиль Мустафаев также присоединился к «Сумгаиту» в начале года и провел 12 матчей. Что касается этого игрока, сложно сказать, продолжит он карьеру в «Сумгаите» или нет, но футболист он приличного уровня.

