Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный журналист из Азербайджана рассказал о ситуации с украинцами
Другие новости
16 мая 2026, 10:33 | Обновлено 16 мая 2026, 11:01
678
1

Спортивный журналист из Азербайджана рассказал о ситуации с украинцами

«Нефтчи» лихорадило, а «Араз» стремился к еврокубкам

16 мая 2026, 10:33 | Обновлено 16 мая 2026, 11:01
678
1 Comments
Спортивный журналист из Азербайджана рассказал о ситуации с украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Наличие украинцев в азербайджанском футболе наблюдается уже не один десяток лет. Не исключение и нынешний сезон, в котором задействованы как наши тренеры, так и игроки. О них в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал известный спортивный журналист этой страны, главный редактор Sport24.az Джейхун Алиев.

– Что можете сказать об украинских тренерах? Какие плюсы и минусы в их работе вы бы отметили?

– Сейчас в Премьер-лиге Азербайджана работают два украинских специалиста – Андрей Демченко тренирует «Араз», а Юрий Вернидуб находится у руля «Нефтчи». Примечательно, что оба специалиста приняли свои команды в середине сезона. В отличие от своего коллеги у Вернидуба есть реальный шанс успешно завершить чемпионат. Его подопечным достаточно одержать в двух матчах одну победу, чтобы завоевать путевку в Лигу конференций. Приняв команду в декабре прошлого года, Юрий Николаевич добился значительных сдвигов в игровом плане. Если в начале сезона бакинскую команду лихорадило, то с приходом опытного специалиста коллектив взбодрился. Кстати, под его руководством наконец была одержана победа над принципиальным соперником – «Карабахом» после серии из 18 безвыигрышных матчей – а это целых пять лет без побед. А вот у Андрея Демченко дела далеко не в порядке. Команда находилась в группе, которая боролась за попадание в еврокубки. С его приходом начала наблюдаться нестабильность и сейчас «Араз» просто доигрывает сезон.

– Кто из футболистов – как с украинским паспортом, так и тех, кто имел отношение к Украине, обращает на себя внимание?

– Что касается футболистов, то защищающий цвета «Зиры» Эльдар Гулиев в этом сезоне практически не появлялся на поле. Он участвовал всего в 6 матчах, тогда как в прошлом – в 25 встречах. Другой украинец, Алексей Кащук, выступающий за «Карабах», также не может занести сезон в свой актив. Хотя ему дали шанс показать себя в 30 играх, включая еврокубковые. Но Кащуку так и не удалось стать ведущей скрипкой в ​​группе Гурбана Гурбанова. Скорее всего, Алексей сменит команду по окончании сезона. Даниил Бескоровайный перебрался в «Сумгаит» в начале этого года. Выступая на правах аренды (футболист принадлежит по контракту «Полесью»), успел отыграть практически во всех матчах «химиков», но ожидается, что до конца сезона защитник покинет «Сумгаит». Эмиль Мустафаев также присоединился к «Сумгаиту» в начале года и провел 12 матчей. Что касается этого игрока, сложно сказать, продолжит он карьеру в «Сумгаите» или нет, но футболист он приличного уровня.

Ранее «Сабах» выиграл трофей и помог «Нефтчи» Вернидуба в борьбе за еврокубки.

По теме:
Стало известно, где Металлист 1925 будет готовиться к новому сезону
Полесье определилось, где будет готовиться к новому сезону
Капитан Колоса потерял место в основе и может покинуть клуб
инсайд чемпионат Азербайджана по футболу Араз Нахичевань Нефтчи Баку Андрей Демченко Юрий Вернидуб Алексей Кащук Даниил Бескоровайный Эмиль Мустафаев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Хоккей | 15 мая 2026, 21:25 3
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии

Начался первый игровой день

Новости для Забарного. ПСЖ готов отдать 40 миллионов евро за двух россиян
Футбол | 15 мая 2026, 10:37 3
Новости для Забарного. ПСЖ готов отдать 40 миллионов евро за двух россиян
Новости для Забарного. ПСЖ готов отдать 40 миллионов евро за двух россиян

Парижский клуб планирует оформить трансфер полузащитников Алексея Батракова и Матвея Кисляка

Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Футбол | 16.05.2026, 08:55
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Футбол | 15.05.2026, 11:11
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А хто такий Демченко, де він узявся?
Ответить
0
Популярные новости
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 2
Футбол
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
14.05.2026, 11:30
Хоккей
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем