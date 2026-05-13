Сабах выиграл трофей и помог Нефтчи Вернидуба в борьбе за еврокубки

«Сабах» добыл волевую победу над «Зирой» и помог «Нефтчи»
Завершился финальный матч Кубка Азербайджана, в котором встретились «Сабах» и «Зира».
Поигравший в «Вересе» Эрен Айдын уже на четвертой минуте вывел вперед номинальных гостей. И только в середине второго тайма чемпионы все перевернули благодаря голам Орфи Мбины и Джоя-Ленса Микельса – 2:1.
«Сабах» оформил золотой дубль, а четвертое место чемпионата стало еврокубковым. На нем идет «Нефтчи» Юрия Вернидуба, который на три очка опережает «Зиру». В последних двух турах бакинцы сыграют против «Сабаха» и «Кяпаза».
