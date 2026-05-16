Лунин второй раз подряд пропустил тренировку Реала. Известна причина

В воскресенье, 17 мая, состоится матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Севилья» и мадридский «Реал». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

На тренировочных занятиях главный тренер королевского клуба Альваро Арбелоа не смог рассчитывать на некоторых футболистов, которые находятся в лазарете.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин второй раз подряд пропустит матч элитного дивизиона из-за вирусной инфекции, которую подхватил перед игрой против «Овьедо».

Второй номер «сливочных» не сможет сыграть против «Севильи» из-за неоптимального состояния. Сроки возвращения 27-летнего футболиста на данный момент неизвестны.

По индивидуальной программе занимались защитники Ферлан Менди и Эдер Милитао, форвард Арда Гюлер и вингер Родриго. Королевский клуб не намерен форсировать возвращение этих футболистов в строй команды.

«Реал» набрал 80 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Предстоящие два тура не будут иметь особого турнирного значения для команды Альваро Арбелоа.