Лунин столкнулся с серьезными проблемами перед матчем Реала в чемпионате

В четверг, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Овьедо». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния голкипер сборной Украины Андрей Лунин столкнулся с серьезными проблемами – футболист королевского клуба подхватил вирусную инфекцию.

Из-за проблем со здоровьем 27-летний футболист пропустил тренировку и с высокой вероятностью не сможет выйти на поле против аутсайдера Ла Лиги. Ожидается, что место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа.

В лазарете «Реала» также находятся защитники Эдер Милитао и Ферлан Менди, полузащитник Феде Вальверде, вингер Родриго и центральный нападающий Арда Гюлер.

Предстоящий матч не имеет особого турнирного значения, так как «Реал» потерял шансы на чемпионство, а его соперник досрочно вылетел из элитного дивизиона.