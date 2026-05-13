Лунин столкнулся с серьезными проблемами перед матчем Реала в чемпионате
Голкипер сборной Украины подхватил инфекцию и был вынужден пропустить тренировку команды
В четверг, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Овьедо». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния голкипер сборной Украины Андрей Лунин столкнулся с серьезными проблемами – футболист королевского клуба подхватил вирусную инфекцию.
Из-за проблем со здоровьем 27-летний футболист пропустил тренировку и с высокой вероятностью не сможет выйти на поле против аутсайдера Ла Лиги. Ожидается, что место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа.
В лазарете «Реала» также находятся защитники Эдер Милитао и Ферлан Менди, полузащитник Феде Вальверде, вингер Родриго и центральный нападающий Арда Гюлер.
Предстоящий матч не имеет особого турнирного значения, так как «Реал» потерял шансы на чемпионство, а его соперник досрочно вылетел из элитного дивизиона.
Якщо ви знайшли помилку
