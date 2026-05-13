  4. Лунин столкнулся с серьезными проблемами перед матчем Реала в чемпионате
13 мая 2026, 20:17 |
Лунин столкнулся с серьезными проблемами перед матчем Реала в чемпионате

Голкипер сборной Украины подхватил инфекцию и был вынужден пропустить тренировку команды

13 мая 2026, 20:17 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Овьедо». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния голкипер сборной Украины Андрей Лунин столкнулся с серьезными проблемами – футболист королевского клуба подхватил вирусную инфекцию.

Из-за проблем со здоровьем 27-летний футболист пропустил тренировку и с высокой вероятностью не сможет выйти на поле против аутсайдера Ла Лиги. Ожидается, что место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа.

В лазарете «Реала» также находятся защитники Эдер Милитао и Ферлан Менди, полузащитник Феде Вальверде, вингер Родриго и центральный нападающий Арда Гюлер.

Предстоящий матч не имеет особого турнирного значения, так как «Реал» потерял шансы на чемпионство, а его соперник досрочно вылетел из элитного дивизиона.

Николай Тытюк Источник: Marca
Скандал в Арсенале: с сотрудников требуют €1000 за финал ЛЧ
Комментарии 2
А то він мав грати ? Хіба сидіти на лавці.
срачка?
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
