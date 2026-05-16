Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 16-го по 19-е мая.

Чемпионат Англии

37 тур

19.05.2026

«Борнмут» – «Манчестер Сити»

Наконец-то они выровнялись. У «Сити» больше нет в запасе пропущенного матча. Команда Гвардиолы в отложенном поединке разгромила команду Гласнера. И теперь за два тура до финиша сезона команда Гвардиолы остается в чемпионской гонке, отставая от команды Артеты на два балла. Но грядущий тур вполне может поставить крест на чемпионских амбициях «Сити». Дело в том, что «горожанам» предстоит сложнейший выезд – в Борнмут. Там абсолютно всем играть сложно, а тут еще контекст вмешался. Англия получила еще одну, уже шестую путевку в основной раунд чемпионской Лиги, и как раз команда Ираолы изо всех сил бодается за эту самую последнюю путевку. Ираола в межсезонье точно покинет «вишен», посему у него будет еще один повод показать себя во всей красе в противостоянии с одной из лучших команд Европы. Да, тренерская дуэль в этой игре – на загляденье. «Сити» выиграл последние три очные поединки против «Борнмута», но у «вишен» сейчас – отличный игровой отрезок без поражений. Мне кажется, что и в этом поединке команда Ираолы не уступит. Во всяком случае, мне именно так бы хотелось. А еще настоятельно рекомендую ставку «обе забьют».

«Челси» – «Тоттенхэм»

Вот и встретились два одиночества. Оба лондонские гранды провалили сезон. Но если «пенсионеры» свой откровенный провал могут немного подсластить, попав в один из еврокубков, то для «шпор» настоящим счастьем будет в первую и последнюю очередь избежание расставания с АПЛ. Соперники в кризисе, соперники на нервах, у оппонентов переполненные лазареты. Следовательно, в этом поединке, окромя принципиальности, может случиться, что угодно. То есть, и уныние, и экспрессия. И в этом матче целесообразно, на мой взгляд, ставить на «обе забьют». Что касается итога, то чертовски сложно его прогнозировать. В пяти крайних очных встречах неизменно побеждали «аристократы». На мой взгляд, и в этот раз «Челси» не проиграет.

Чемпионат Германии

34 тур

16.05.2026

«Айнтрахт» – «Штутгарт»

Главный вопрос последнего игрового дня текущего чемпионата Германии – кому же достанется последняя, четвертая путевка от Бундеслиги в новый сезон Лиги чемпионов. Претендентов – два: «Штутгарт» и «Хоффенхайм». У них очковое равенство. «Крестьяне» будут гостить у «настоящей» «Боруссии» - той, что из Гладбаха. А вот «швабам» предстоит куда более сложный вояж - в Франкфурт. «Айнтрахт» в нынешнем сезоне уже ни на что не претендует (команда пролетела мимо еврокубков), тогда как «Штутгарт», окромя «зоны» ЛЧ, еще поборется с «Баварией» в финале национального Кубка. Практически идеальной ставкой на игру в Франкфурте мне видится «обе забьют». А вот сумеют ли гости победить – в этом я сомневаюсь. Это же немецкий футбол, тут никто не будет отлынивать, даже если нет турнирной мотивации. В общем, мне кажется, что «Айнтрахт» не проиграет.

Чемпионат Испании

37 тур

17.05.2026

«Атлетико» – «Жирона»

Важнейший матч для каталонцев в контексте их борьбы за выживание. А соперник – очень грозный, хоть и лишенный турнирной мотивации. Место в следующей Лиге чемпионов «матрасники» уже благополучно и заблаговременно застолбили, посему могут себе позволить спокойно доигрывать сезон, провожая Гризманна в МЛС. Сезон для команды Симеоне снова получился бестрофейным, и с этим уже точно нужно что-то делать. Но «Жирона» о подобном положении вещей не может и мечтать: коллектив Цыганкова и Ваната откровенно провалил финишный отрезок чемпионата, и теперь расставание с Ла Лигой видится вполне реальным вариантом. Не в последнюю очередь такое скверное турнирное положение команды Мичела продиктовано травмой Ваната. Без украинского форварда у «Жироны» явно не ладится в атаке. При всей моей симпатии к этой самобытной команде, все же вынужден отметить, что шансы «Жироны» в матче на «Ванда Метрополитано» – минимальные. Если не сказать призрачные. Рекомендую ставить на чистую победу хозяев.

Чемпионат Италии

37 тур

17.05.2026

«Рома» – «Лацио»

Лишь «Интер» из верхней части таблицы может чувствовать себя вальяжно в двух оставшихся поединках серии А. Команда Киву заблаговременно добыла скудетто, забронировав за собой и одну из четырех путевок от Италии в следующий сезон Лиги чемпионов. А вот на три остальные путевки в ЛЧ претендуют сразу пять команд. И команда нашего Довбыка – в том числе. Артем наконец-то оклемался от сложной травмы и уже занимается в общей группе. Но вряд ли на футболиста, не игравшего с января, Гасп сделает ставку в римском дерби. «Роме» нужна победа в этой игре, как воздух. «Лацио» в нынешнем сезоне уже ничего не нужно: команда Сарри проиграла все, что можно, включительно с финалом Кубка Италии. «Волчица» в этом поединке – мой явный фаворит. Рекомендую ставить на победу «Ромы».

«Дженоа» – «Милан»

А так все хорошо начиналось. И так все хорошо складывалось в пользу «россонери»: и приход в команду опытнейшего Аллегри, и неучастие в еврокубках. В предыдущем сезоне игра на один фронт очень помогла «Наполи» завоевать скудетто. Были предпосылки и у «Милана» провернуть подобный трюк. И «красно-черные» очень долго претендовали на скудетто. Очень долго в их пассиве было лишь одно поражение, «добытое» в стартовом туре. Но дальше все пошло явно не туда, куда нужно. Во всяком случае, не туда, куда хотелось бы «Милану». В последних матчах команду явно лихорадит, и она снова рискует пролететь мимо чемпионской Лиги. А тут еще и Аллегри с Ибрагимовичем разругались: Макс уже якобы не хочет тренировать «Милан». А «Дженоа» свою задачу на сезон уже выполнил: команда нашего Руслана Малиновского остается и на следующий год в серии А. Тем не менее, фаворитом этого поединка мне все равно видится «Милан», не уступавший генуэзцам уже в десяти крайних встречах. Не уступит и в этой. Но вот победит ли – большой вопрос. Я на этот вопрос ответа не знаю.

Чемпионат Франции

34 тур

17.05.2026

«Лион» – «Ланс»

Какой бы красивой была сказка о нынешнем сезоне «Лиона», если бы команда бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки и бывшего нападающего «Динамо» Романа Яремчука в минувшем туре одолела «Тулузу». Тогда бы «ткачи» за тур до финиша на два очка опережали бы «Лилль», и последняя от Лиги 1 путевка в Лигу чемпионов была бы практически в их руках: в руках у команды, которая перед началом нынешнего сезона всерьез рисковала из-за финансовых проблем загреметь во второй дивизион. Но «Тулузе» команда Фонсеки проиграла, и теперь наверняка не сумеет финишировать выше четвертого места. Это тоже неплохо, но третье – принципиально лучше. Соперник у «ткачей» в последний игровой день сезона – серьезнейший, но напрочь лишенный мотивации. Накануне «Ланс» проиграл «чемпионский» бой «ПСЖ». Ниже второго места «Ланс» не опустится, выше не поднимется. Мне кажется, что свежеиспеченный вице-чемпион Франции не будет из кожи вон лезть в ничего не значащей игре последнего тура. Посему настоятельно рекомендую ставить на победу хозяев.

