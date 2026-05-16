  Повелитель дождя. Полуфинал Синнера и Медведева перенесли на следующий день
16 мая 2026, 00:15 | Обновлено 16 мая 2026, 01:09
Повелитель дождя. Полуфинал Синнера и Медведева перенесли на следующий день

Матч теннисистов был перенесен из-за дождя

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Полуфинальный поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме перенесен на следующий день (16 мая).

Матч между лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером и седьмым сеяным Даниилом Медведевым (ATP 9) был приостановлен из-за дождя, а затем и вовсе перенесен на 16 мая.

Поединок прервали в решающей третьей партии.

Точное время начала матча будет известно позднее.

ATP 1000 Рим. Грунт, полуфинал

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [7] – 6:2, 5:7, 4:2 (40:А)

