ATP16 мая 2026, 00:15 | Обновлено 16 мая 2026, 01:09
Повелитель дождя. Полуфинал Синнера и Медведева перенесли на следующий день
Матч теннисистов был перенесен из-за дождя
Полуфинальный поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме перенесен на следующий день (16 мая).
Матч между лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером и седьмым сеяным Даниилом Медведевым (ATP 9) был приостановлен из-за дождя, а затем и вовсе перенесен на 16 мая.
Поединок прервали в решающей третьей партии.
Точное время начала матча будет известно позднее.
ATP 1000 Рим. Грунт, полуфинал
Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [7] – 6:2, 5:7, 4:2 (40:А)
