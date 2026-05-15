ОФИЦИАЛЬНО. Рома попрощается с известным вингером

Итальянский вингер Стефан Эль-Шаарави заявил о том, что покинет «Рому» по окончанию сезона:

«Есть места, которые становятся домом незаметно для тебя самого. А потом, однажды, ты осознаешь, что это было гораздо больше… это были люди, эмоции, жизнь.

Для меня эти 10 лет были именно этим.

Я пришел сюда с мечтами, амбициями и огромным желанием доказать, на что способен. Ухожу отсюда с полным сердцем. Полным воспоминаний, совместных сражений, безграничных радостей, а также тяжелых моментов, которые заставили меня повзрослеть как на поле, так и за его пределами.

В этой среде я обрел настоящую привязанность, искреннее уважение и чувство принадлежности, которое выходит далеко за пределы футбола. Я всегда старался чтить эту футболку как можно искреннее, отдавая всего себя, каждый божий день, никогда себя не жалея.

Мы вместе написали важные страницы, переживая эмоции, которые останутся неизгладимыми, такие как победа в международном турнире, которая объединила нас еще сильнее и которую я всегда буду носить в себе. Со временем ответственность росла, и капитанская повязка была гораздо больше, чем просто ролью: это была огромная честь и одно из величайших проявлений уважения, которые я мог получить. Привилегия, которую я всегда буду носить в сердце. Как и все истории, у этой тоже было свое начало, и сегодня она приближается к своему концу.

Это был особенный год, порой тяжелый, но это часть футбола, и это не меняет того, кем я являюсь и что я всегда отдавал. Дерби станет моим последним домашним матчем на «Олимпико». И нет лучшего матча, чем этот, чтобы выложить на поле все то, чего я всегда искал в этой игре: самоотдачу, уважение и преданность этой футболке, но прежде – благодарность.

Спасибо клубу, который дал мне возможность расти как личности и как футболисту. Спасибо моим партнерам по команде, с которыми я делил каждую эмоцию. Спасибо тренерскому штабу за ежедневную работу и поддержку. И особая благодарность вам, болельщикам… потому что вы заставили меня чувствовать себя одним из вас, всегда.

Я ухожу, но часть меня останется здесь. Потому что такие истории на самом деле не заканчиваются — они лишь меняют форму.

Я всегда буду благодарен этому клубу и особенно этому городу, который дал мне так много. Спасибо»

В текущем сезоне на счету Стефана Эль-Шаарави 26 матчей, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и тремя ассистами

Ранее сообщалось о том, что «Рома» определилась с ценой на Довбика.