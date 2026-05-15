В Барселоне нашли замену Левандовски. Деку вылетел на переговоры
Карьеру в Каталонии может продолжить Жоао Педро
Бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Globo.
По информации источника, в Каталонии в форварде английского гранда видят замену Роберту Левандовски. «Синие» не намерены продавать бразильца менее чем за 100 миллионов. Таким ценником в Лондоне хотят отпугнуть «сине-гранатовых».
Спортивный директор «Барселоны» Деку вылетел на переговоры с представителями футболиста, которые пройдут в Лондоне.
В текущем сезоне на счету Жоао Педро 48 матчей на клубном уровне, в которых он забил 20 мячей и отдал девять ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Левандовски отказался от контракта с «Барселоной».
