В Барселоне нашли замену Левандовски. Деку вылетел на переговоры

Бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Globo.

По информации источника, в Каталонии в форварде английского гранда видят замену Роберту Левандовски. «Синие» не намерены продавать бразильца менее чем за 100 миллионов. Таким ценником в Лондоне хотят отпугнуть «сине-гранатовых».

Спортивный директор «Барселоны» Деку вылетел на переговоры с представителями футболиста, которые пройдут в Лондоне.

В текущем сезоне на счету Жоао Педро 48 матчей на клубном уровне, в которых он забил 20 мячей и отдал девять ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски отказался от контракта с «Барселоной».