  4. Решение принято. Левандовски отказался от контракта с известным клубом
13 мая 2026, 16:22
Решение принято. Левандовски отказался от контракта с известным клубом

Роберт не продолжит карьеру в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

37-летний польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отказался от дальнейших переговоров с каталонцами о продлении контракта, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт поляка с клубом действует до 30 июня. Стороны не смогли прийти к соглашению относительно условий нового контракта, из-за чего футболист решил не продолжать диалог. Таким образом, Левандовски принял окончательное решение покинуть «Барселону» на правах свободного агента.

На данный момент известно, что интерес к услугам топ-форварда проявляют итальянские, американские и саудовские клубы. Впрочем, для европейцев конкуренция слишком сложна из-за высоких финансовых запросов Роберта.

В текущем сезоне Левандовски отличился 18 раз в воротах соперников «Барселоны», приняв участие в 43 матчах за первую команду «блаугранас».

