Испания13 мая 2026, 15:17 | Обновлено 13 мая 2026, 15:39
Стало известно, когда Реал представит Моуриньо
Случится это по окончании сезона чемпионата Испании
Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо и «Реал» согласовали контракт. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, стороны согласовали все детали контракта – уже летом специалист возглавит команду. «Сливочные» представят нового тренера по окончании текущего сезона чемпионата Испании.
Действующее соглашение «Бенфики» и Жозе Моуриньо истекает летом 2027 года. Как сообщал ряд испанских СМИ, в его контракте прописана клаусула.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение по Лунину после поражения от «Барселоны».
