Стало известно, когда Реал представит Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо и «Реал» согласовали контракт. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, стороны согласовали все детали контракта – уже летом специалист возглавит команду. «Сливочные» представят нового тренера по окончании текущего сезона чемпионата Испании.

Действующее соглашение «Бенфики» и Жозе Моуриньо истекает летом 2027 года. Как сообщал ряд испанских СМИ, в его контракте прописана клаусула.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение по Лунину после поражения от «Барселоны».