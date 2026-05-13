Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Реал представит Моуриньо
Испания
13 мая 2026, 15:17 | Обновлено 13 мая 2026, 15:39
1238
0

Стало известно, когда Реал представит Моуриньо

Случится это по окончании сезона чемпионата Испании

13 мая 2026, 15:17 | Обновлено 13 мая 2026, 15:39
1238
0
Стало известно, когда Реал представит Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо и «Реал» согласовали контракт. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, стороны согласовали все детали контракта – уже летом специалист возглавит команду. «Сливочные» представят нового тренера по окончании текущего сезона чемпионата Испании.

Действующее соглашение «Бенфики» и Жозе Моуриньо истекает летом 2027 года. Как сообщал ряд испанских СМИ, в его контракте прописана клаусула.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял решение по Лунину после поражения от «Барселоны».

По теме:
Тренер Жироны: «Самый важный матч в истории. Важнее ЛЧ и всего остального»
Решение принято. Левандовски отказался от контракта с известным клубом
Он в числе двух кандидатов. Фенербахче нацелился на звезду сборной Украины
Альваро Арбелоа Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: The Telegraph
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 12 мая 2026, 20:14 59
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»

Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану

Шахтер может подписать одного из самых известных игроков сборной Украины
Футбол | 13 мая 2026, 09:03 16
Шахтер может подписать одного из самых известных игроков сборной Украины
Шахтер может подписать одного из самых известных игроков сборной Украины

Зинченко определяется со своим будущим

Ярмоленко снова забил. Ребров и рекорд Шацких совсем близко
Футбол | 13.05.2026, 16:17
Ярмоленко снова забил. Ребров и рекорд Шацких совсем близко
Ярмоленко снова забил. Ребров и рекорд Шацких совсем близко
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 13.05.2026, 10:15
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13.05.2026, 08:59
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
12.05.2026, 01:22
Хоккей
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем