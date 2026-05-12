  4. Реал принял решение по Лунину после поражения от Барселоны
12 мая 2026, 22:02 |
Реал принял решение по Лунину после поражения от Барселоны

Украинца готовы продать

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» летом ожидаются серьезные кадровые изменения. Клуб может расстаться сразу с 9 игроками после поражения от «Барселоны» и потери шансов на трофеи в этом сезоне.

Среди игроков, которых «сливочные» готовы продать, оказался и украинский голкипер Андрей Лунин. Сообщается, что руководство мадридцев не против расстаться с 26-летним вратарем, который продолжает оставаться дублером Тибо Куртуа. Лунин давно привлекает внимание клубов из других чемпионатов, ведь хочет получать стабильную игровую практику.

Также мадридский клуб планирует расстаться с Давидом Алабой, Дани Себальосом и Гонсало Гарсией. Кроме того, «Реал» якобы открыт к продаже Эдуардо Камавинги.

Будущее Франа Гарсии и Рауля Асенсио пока остается неопределенным. Оба футболиста могли покинуть команду, однако травмы Ферлана Менди и Эдера Милитао заставили клуб пересмотреть свою позицию.

Еще одним громким пунктом в списке стал Дани Карвахаль, который также может покинуть «Сантьяго Бернабеу» после многих лет в команде.

Отдельно отмечается, что аргентинский талант Франко Мастантуоно, скорее всего, будет отправлен в аренду для адаптации и получения игровой практики.

Лунин получил роскошный вариант перехода. Известная сумма трансфера
Источник: Капитана Реала не взяли на ЧМ-2026
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Андрей Лунин Давид Алаба Дани Себальос Гонсало Гарсия Эдуардо Камавинга Рауль Асенсио Ферлан Менди Эдер Милитао Дани Карвахаль Франко Мастантуоно
Дмитрий Олийченко Источник: ABC
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
100500 раз ухвалили рішення продати, а він все не продається.
🤡🤡🤡
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
