Реал принял решение по Лунину после поражения от Барселоны

В мадридском «Реале» летом ожидаются серьезные кадровые изменения. Клуб может расстаться сразу с 9 игроками после поражения от «Барселоны» и потери шансов на трофеи в этом сезоне.

Среди игроков, которых «сливочные» готовы продать, оказался и украинский голкипер Андрей Лунин. Сообщается, что руководство мадридцев не против расстаться с 26-летним вратарем, который продолжает оставаться дублером Тибо Куртуа. Лунин давно привлекает внимание клубов из других чемпионатов, ведь хочет получать стабильную игровую практику.

Также мадридский клуб планирует расстаться с Давидом Алабой, Дани Себальосом и Гонсало Гарсией. Кроме того, «Реал» якобы открыт к продаже Эдуардо Камавинги.

Будущее Франа Гарсии и Рауля Асенсио пока остается неопределенным. Оба футболиста могли покинуть команду, однако травмы Ферлана Менди и Эдера Милитао заставили клуб пересмотреть свою позицию.

Еще одним громким пунктом в списке стал Дани Карвахаль, который также может покинуть «Сантьяго Бернабеу» после многих лет в команде.

Отдельно отмечается, что аргентинский талант Франко Мастантуоно, скорее всего, будет отправлен в аренду для адаптации и получения игровой практики.