Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «После фразы Петракова за тайм выиграли 6:0»

Защитник «Оболони» Павел Полегенько рассказал историю о матче чемпионата мира U20 в 2015 году. Тогда тренером команды был Александр Петраков.

«Это было в перерыве матча с Мьянмой. Мы играем 0:0, а все ждали, что мы очевидные фавориты. Это второй матч, а в первом мы сыграли вничью с Новой Зеландией, затем второй – с Мьянмой. Идем на перерыв, 0:0, паника... Он заходит и говорит администратору: «Кузьмич! Ну все, бери билеты – едем домой, нам здесь делать нечего». Мы вышли – и выиграли 6:0», – сказал Полегенько.

Тогда сборная Украины выиграла группу, но в плей-офф в серии пенальти уступила Сенегалу.