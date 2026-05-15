  Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «После фразы Петракова за тайм выиграли 6:0»
15 мая 2026, 21:57 | Обновлено 15 мая 2026, 22:10
Павел ПОЛЕГЕНЬКО: «После фразы Петракова за тайм выиграли 6:0»

Павел Полегенько вспомнил случай молодежного чемпионата мира

Защитник «Оболони» Павел Полегенько рассказал историю о матче чемпионата мира U20 в 2015 году. Тогда тренером команды был Александр Петраков.

«Это было в перерыве матча с Мьянмой. Мы играем 0:0, а все ждали, что мы очевидные фавориты. Это второй матч, а в первом мы сыграли вничью с Новой Зеландией, затем второй – с Мьянмой. Идем на перерыв, 0:0, паника... Он заходит и говорит администратору: «Кузьмич! Ну все, бери билеты – едем домой, нам здесь делать нечего». Мы вышли – и выиграли 6:0», – сказал Полегенько.

Тогда сборная Украины выиграла группу, но в плей-офф в серии пенальти уступила Сенегалу.

