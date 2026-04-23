  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»

Экс-футболист киевского клуба прокомментировал возможное назначение Александра Петракова

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал информацию о возможном назначении Александра Петракова главным тренером «бело-синих»:

– В СМИ появилась информация, что летом Александр Петраков может возглавить «Динамо». Что вы думаете об этом?

– Я бы его сразу поставил наставником «Динамо»! Он хороший тренер, просто ему не дают работать. Я никогда не был против Петракова, потому что он знает, когда нужно включать жесткость.

– Почему Петраков сейчас нигде не востребован, хотя выигрывал чемпионат мира с молодежкой и есть опыт работы с главной сборной Украины?

– Потому что у нас востребованы одни и те же. Из клуба в клуб ходят! Берут обычно тех, кто заглядывает в рот и не может сказать то, что есть на самом деле. А если посмотреть вокруг, то у нас и в Первой лиге хватает хороших специалистов, – уверен Леоненко.

После 24-х сыгранных туров «Динамо» набрало 44 балла и разместилось на пятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Игоря Костюка также продолжают борьбу в Кубке Украины, где в финале сыграют против «Чернигова».

Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Испанские СМИ раскритиковали Лунина: 20 голов за 10 матчей
Малоймовірно. Суркіси завжди любили підлабузників. Але якщо так то  мені повернуть те що колись забрали а саме   футбол в Динамівський клуб.
Цей тюмєнскій алкаш такий спєц зі всіх питань,що дивно,що він ніде не затребуваний😁
Нафиг он в Динамо не нужен! Костюк на своем месте!
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
