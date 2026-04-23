Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал информацию о возможном назначении Александра Петракова главным тренером «бело-синих»:

– В СМИ появилась информация, что летом Александр Петраков может возглавить «Динамо». Что вы думаете об этом?

– Я бы его сразу поставил наставником «Динамо»! Он хороший тренер, просто ему не дают работать. Я никогда не был против Петракова, потому что он знает, когда нужно включать жесткость.

– Почему Петраков сейчас нигде не востребован, хотя выигрывал чемпионат мира с молодежкой и есть опыт работы с главной сборной Украины?

– Потому что у нас востребованы одни и те же. Из клуба в клуб ходят! Берут обычно тех, кто заглядывает в рот и не может сказать то, что есть на самом деле. А если посмотреть вокруг, то у нас и в Первой лиге хватает хороших специалистов, – уверен Леоненко.

После 24-х сыгранных туров «Динамо» набрало 44 балла и разместилось на пятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Игоря Костюка также продолжают борьбу в Кубке Украины, где в финале сыграют против «Чернигова».