  4. Эксперт: «Килиан Мбаппе ведет себя, как несчастный человек»
Эксперт: «Килиан Мбаппе ведет себя, как несчастный человек»

Жером Ротен обеспокоен положением форварда Килиана Мбаппе в «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Экс-игрок «Монако», «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен обеспокоен положением форварда Килиана Мбаппе в «Реале». Эксперт дал резкую оценку его вспышке гнева в адрес тренера Альваро Арбелоа после матча с «Овьедо», на котором лидера «бланкос» освистали и оскорбили.

По словам бывшего игрока сборной Франции, нападающий с трудом понимает критику и свист, которым он подвергается в Испании. Ротен описывает игрока, который выглядит дестабилизированным, и ведет себя, как человек, испытывающий настоящее душевное напряжение.

«Он не понимает критики, он не понимает свиста… Он ведет себя, как несчастный человек. Когда ты так высказываешь свои обиды перед прессой, это значит, что с тобой что-то очень не так. Его повседневная жизнь не столь приятная, как ему обещали, когда он пришел в «Реал», иначе он бы так не реагировал. Мы понимаем, что в раздевалке всё прошло не очень хорошо, я надеюсь, он придет в себя, но своими заявлениями он этого не добьется», – отметил он.

Один из трех самых дорогих игроков мира, Килиан Мбаппе, становится изгоем в «Реале».

Руслан Полищук
мбапе - він вуйка тому він такий срамний
Ну конечно,сирота.Ни денег,ни славы.Кружите меня кружите.Ошибка всех,кто рано поймал звезду.
