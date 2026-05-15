Названа судейская бригада, которая будет работать на финале Кубка Украины
Главным рефери назначен Александр Шандор
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26, в котором сыграют «Чернигов» и киевское «Динамо».
Главным арбитром встречи будет Александр Шандор. Роли лайнсменов выполнят Виктор Нижник и Станислав Марулин. Четвертый арбитр – Александр Афанасьев.
За работу системы VAR будет отвечать Владимир Новохатний, а помогать ему будет Дмитрий Панчишин.
Финал Кубка Украины состоится 20 мая во Львове на стадионе «Арена Львов». Старт матча между «Черниговом» и «Динамо» запланирован на 18:00.
Ранее УАФ объявила стоимость билетов на финал Кубка Украины «Чернигов» – «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
В якщо наші нікчеми програють то суддя продажний