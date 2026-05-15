  Названа судейская бригада, которая будет работать на финале Кубка Украины
Кубок Украины
15 мая 2026, 21:10 | Обновлено 15 мая 2026, 21:11
Названа судейская бригада, которая будет работать на финале Кубка Украины

Главным рефери назначен Александр Шандор

НК Верес. Олександр Шандор

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26, в котором сыграют «Чернигов» и киевское «Динамо».

Главным арбитром встречи будет Александр Шандор. Роли лайнсменов выполнят Виктор Нижник и Станислав Марулин. Четвертый арбитр – Александр Афанасьев.

За работу системы VAR будет отвечать Владимир Новохатний, а помогать ему будет Дмитрий Панчишин.

Финал Кубка Украины состоится 20 мая во Львове на стадионе «Арена Львов». Старт матча между «Черниговом» и «Динамо» запланирован на 18:00.

Ранее УАФ объявила стоимость билетов на финал Кубка Украины «Чернигов» – «Динамо».

Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
