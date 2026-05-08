08 мая 2026, 15:51
УАФ объявила стоимость билетов на финал Кубка Украины Чернигов – Динамо

Противостояние черниговской и киевской команд состоится 20 мая на стадионе «Арена-Львов»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о старте продажи билетов на финальный матч Кубка Украины, который состоится 20 мая на стадионе «Арена-Львов».

В борьбе за титул сойдутся представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо», которое 13 раз побеждало в турнире и по этому показателю уступает только «Шахтеру».

«Уважаемые болельщики! Билеты на финал Кубка Украины уже доступны для приобретения. Один человек может приобрести не более четырех билетов, которые не подлежат обмену и возврату.

Просим заметить, что во время действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен болельщиками полностью, поскольку количество людей на массовом мероприятии регулируется и утверждается в соответствии с вместимостью укрытий, расположенных рядом со стадионом.

Соответственно количество билетов ограничено и будет поступать в продажу по частям», – сообщила пресс-служба УАФ.

Стоимость билетов составляет 750 и 1 000 гривен. Финальное противостояние Кубка Украины начнется в 18:00 по киевскому времени.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
