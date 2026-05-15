Сына известного украинского футболиста вызвали в сборную Италии

Бывший полузащитник «Динамо», «Днепра» и «Руха» Валерий Федорчук рассказал о спортивных успехах своего сына Климентия, который выступает в системе итальянского «Дженоа».

По словам экс-футболиста, 14-летний юноша находится в хорошем положении в Италии и имеет хорошие перспективы. Недавно Федорчук-младший даже получил вызов в юношескую сборную Италии.

«Он сейчас под пристальным вниманием. У него сейчас хорошие перспективы... Его буквально два дня назад вызвали в сборную Италии. Да, это для нас такой небольшой шок», – сказал он.

Федорчук признался, что интерес со стороны украинской национальной команды также есть, но итальянцы отреагировали быстрее. Между тем Валерий надеется, что его сын все же в будущем будет представлять Украину на международной арене.