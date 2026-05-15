«Это простая математика». Федорчук объяснил, как в УПЛ манипулируют VAR

Бывший игрок «Динамо», «Днепра» и «Руха» Валерий Федорчук объяснил, почему он не является сторонником системы видеоповторов (VAR) в футболе.

По словам экс-футболиста, арбитры часто манипулируют этими технологиями, в частности в УПЛ.

«Система VAR для меня – это очень легкая история манипулирования ситуацией. Каким образом? Это простая математика. Берем 30 метров. В среднем футболист бежит 4 секунды. Там доля секунды. Вот ты берешь, делишь – за этот момент, «тик-тик», это уже может быть метр, может быть полметра, и ты не нарисуешь правильно все это.

Если пересчитаешь, я думаю, что во многих моментах все равно неправильные выводы, потому что ты не можешь в момент поймать правильную линию. Ну, конечно, ты не можешь в момент [увидеть]. И поэтому на матчи, которые не такие накаленные, никто не обращает внимания. А если брать матчи Лиги чемпионов, какие-то важные моменты, это можно использовать в ту или иную сторону. Поэтому я честно – я за динамику, поэтому я против», – сказал Федорчук.