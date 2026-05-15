Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это простая математика». Федорчук объяснил, как в УПЛ манипулируют VAR
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 19:48 |
569
1

«Это простая математика». Федорчук объяснил, как в УПЛ манипулируют VAR

Записи с камер можно интерпретировать по-разному

15 мая 2026, 19:48 |
569
1 Comments
«Это простая математика». Федорчук объяснил, как в УПЛ манипулируют VAR
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Деревинский

Бывший игрок «Динамо», «Днепра» и «Руха» Валерий Федорчук объяснил, почему он не является сторонником системы видеоповторов (VAR) в футболе.

По словам экс-футболиста, арбитры часто манипулируют этими технологиями, в частности в УПЛ.

«Система VAR для меня – это очень легкая история манипулирования ситуацией. Каким образом? Это простая математика. Берем 30 метров. В среднем футболист бежит 4 секунды. Там доля секунды. Вот ты берешь, делишь – за этот момент, «тик-тик», это уже может быть метр, может быть полметра, и ты не нарисуешь правильно все это.

Если пересчитаешь, я думаю, что во многих моментах все равно неправильные выводы, потому что ты не можешь в момент поймать правильную линию. Ну, конечно, ты не можешь в момент [увидеть]. И поэтому на матчи, которые не такие накаленные, никто не обращает внимания. А если брать матчи Лиги чемпионов, какие-то важные моменты, это можно использовать в ту или иную сторону. Поэтому я честно – я за динамику, поэтому я против», – сказал Федорчук.

Впервые технология VAR в Украине была применена в 2020 году. С тех пор система неоднократно вызывала нарекания со стороны игроков и тренеров.

По теме:
Сына известного украинского футболиста вызвали в сборную Италии
Понадобится операция. Капитан Буковины получил тяжелую травму
Федорчук вспомнил историю о Кварцяном и презервативах
Валерий Федорчук VAR Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Футбол | 15 мая 2026, 18:57 0
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса

Валерия заставляли подписать контракт на невыгодных условиях

Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Футбол | 15 мая 2026, 08:54 3
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное

Андрей рассказал, что мог попасть в тренерский штаб сборной Украины во время работы Шевченко

Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футбол | 15.05.2026, 07:38
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
Теннис | 15.05.2026, 14:23
Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
Стародубцева пробилась в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 15.05.2026, 01:35
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так оно и есть. Поэтому и рождаются фейковые кабинетные чемпионы типа шахрая. Монзулиха же победила коррупцию. Также, как хуютин завоевал Киев за 3 дня...
Ответить
0
Популярные новости
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 30
Футбол
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 1
Бокс
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
Один из лучших тренеров в боксе признался, кто скоро победит Усика
14.05.2026, 04:42 2
Бокс
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 39
Футбол
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 93
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
14.05.2026, 15:10 12
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем