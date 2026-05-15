ФЕДОРЧУК: «Маркевич платил из своего кармана за выход в финал Лиги Европы»
Руководство Днепра никак не отметило игроков за исторический результат в еврокубках
Бывший полузащитник «Днепра» Валерий Федорчук признался, что руководство днепровского клуба никак не отблагодарило игроков команды за исторический выход в финал Лиги Европы в 2015 году.
– А за финал Лиги Европы расплатились?
– Нет, за финал — нет. Там была... знаешь, я до сих пор не понимаю, как это можно назвать. Это был парадокс. Мы просто играли, и у нас не было никаких премий, кроме того, что Мирон Богданович (Маркевич) нам, скажем так, от себя, из своего кармана, выплатил премию. А от клуба – нет.
– То есть вы вышли в финал еврокубка и за это не получили от клуба ничего?
– Да, от клуба – ничего. Кроме каких-то бонусов, которые Мирон Богданович нам выплачивал отдельно. Это было очень странно, конечно. Все же понимают, какой это был уровень и какой это был успех для клуба, для страны, для каждого из нас. Но так сложилось, что финансовая сторона этого успеха осталась за пределами клуба.
В финале ЛЕ-2015 «Днепр» минимально уступил «Севилье». Как профессиональный клуб он прекратил существование в 2019 году из-за многочисленных долгов и финансовых трудностей.
