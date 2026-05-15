ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб разорвал контракт с тренером
Соглашение между «Фиореетиной» и Стефано Пиоли разорвано
«Фиорентина» разорвала соглашение с итальянским тренером Стефано Пиоли. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».
60-летний специалист был уволен с поста главного тренера итальянской команды в ноябре 2025 года. Сейчас с «Фиорентиной» работает другой итальянец – Паоло Ваноли.
«Фиорентина» с 38 очками занимает 15-е место турнирной таблицы чемпионата Италии, команда обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон. В 1/4 финала Лиги конференций «фиалки» вылетели от «Кристал Пэлас».
Ранее «Фиорентина» расторгла контракт с защитником.
