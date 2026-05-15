Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Понадобится операция. Капитан Буковины получил тяжелую травму
Украина. Первая лига
15 мая 2026, 19:58 | Обновлено 15 мая 2026, 20:24
346
0

Понадобится операция. Капитан Буковины получил тяжелую травму

Петр Стасюк уже не поможет своей команде в текущем сезоне

15 мая 2026, 19:58 | Обновлено 15 мая 2026, 20:24
346
0
Понадобится операция. Капитан Буковины получил тяжелую травму
ФК Буковина. Петр Стасюк

В матче 28-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 5:0 разгромила ФК ЮКСА. При этом тяжелую травму получил капитан «Буковины» Петр Стасюк.

Неприятный эпизод произошел на 24-й минуте: Петр Стасюк в столкновении с Романом Ювхимцом неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Игрока с поля забрала бригада скорой помощи.

После обследования медицинская служба клуба установила диагноз: перелом левой ключицы со смещением. Футболисту понадобится хирургическое вмешательство с установлением специальной пластины. Операция пройдет в воскресенье, 17 мая, в одной из клиник Киева. По предварительным прогнозам врачей, ориентировочный срок восстановления футболиста будет составлять от 2 до 4 месяцев, сообщает пресс-служба «Буковины».

По теме:
«Это простая математика». Федорчук объяснил, как в УПЛ манипулируют VAR
Федорчук вспомнил историю о Кварцяном и презервативах
«Взял пачку денег и ушел». Федорчук – о зарплате наличными в клубе УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Петр Стасюк травма плеча травма Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Футбол | 15 мая 2026, 09:06 29
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера

Пономаренко продолжает демонстрировать выдающуюся результативность

Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Футбол | 15 мая 2026, 10:25 158
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет

Бывший тренер помог экс-главе Офиса президента

Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Теннис | 15.05.2026, 18:12
Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Впечатляющая сумма. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде
Футбол | 15.05.2026, 19:18
Впечатляющая сумма. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде
Впечатляющая сумма. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Футбол | 15.05.2026, 07:38
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 3
Бокс
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
14.05.2026, 08:15 10
Футбол
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
Экс-тренер Дюбуа откровенно назвал победителя боя Усик – Верховен
14.05.2026, 09:02
Бокс
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем