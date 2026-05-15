Понадобится операция. Капитан Буковины получил тяжелую травму

В матче 28-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 5:0 разгромила ФК ЮКСА. При этом тяжелую травму получил капитан «Буковины» Петр Стасюк.

Неприятный эпизод произошел на 24-й минуте: Петр Стасюк в столкновении с Романом Ювхимцом неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Игрока с поля забрала бригада скорой помощи.

После обследования медицинская служба клуба установила диагноз: перелом левой ключицы со смещением. Футболисту понадобится хирургическое вмешательство с установлением специальной пластины. Операция пройдет в воскресенье, 17 мая, в одной из клиник Киева. По предварительным прогнозам врачей, ориентировочный срок восстановления футболиста будет составлять от 2 до 4 месяцев, сообщает пресс-служба «Буковины».