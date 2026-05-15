Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова получила соперницу в квалификации турнира WTA 500 в Страсбурге
15 мая 2026, 19:37 |
Олейникова получила соперницу в квалификации турнира WTA 500 в Страсбурге

В первом раунде отбора Александра встретится с Ксений Ефремовой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) узнала первую соперницу в квалификации грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде отбора украинка, которая получила шестой номер посева, сыграет против 17-летней Ксении Ефремовой (Франция, WTA 623).

В финале квалификации у Александры возможна либо Антония Ружич (Хорватия, WTA 59), либо Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 77).

Предыдущим турниром Олейниковой был Рим, где она переиграла Петру Марчинко и Клару Таусон, а в третьем круге уступила Линде Носковой.

Матчи квалификации в Страсбурге пройдут 16 и 17 мая. Поединки основной сетки стартуют 17 числа.

Сетка квалификации для Олейниковой

І що, тиснути руку цій Єфремовій чи ні? А в фіналі кваліфікації якщо Путінцева попаде, тиснути руку чи ні? Ну Рибакіній же тиснуть, а Путінцева чим гірша? Ще раніше за Рибакіну стала представляти Казахстан. Бляха, оце путанина з цими руками, що робити? 
