Олейникова получила соперницу в квалификации турнира WTA 500 в Страсбурге
В первом раунде отбора Александра встретится с Ксений Ефремовой
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) узнала первую соперницу в квалификации грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.
В первом раунде отбора украинка, которая получила шестой номер посева, сыграет против 17-летней Ксении Ефремовой (Франция, WTA 623).
В финале квалификации у Александры возможна либо Антония Ружич (Хорватия, WTA 59), либо Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 77).
Предыдущим турниром Олейниковой был Рим, где она переиграла Петру Марчинко и Клару Таусон, а в третьем круге уступила Линде Носковой.
Матчи квалификации в Страсбурге пройдут 16 и 17 мая. Поединки основной сетки стартуют 17 числа.
Сетка квалификации для Олейниковой
