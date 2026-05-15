Олейникова получила соперницу в квалификации турнира WTA 500 в Страсбурге

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) узнала первую соперницу в квалификации грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде отбора украинка, которая получила шестой номер посева, сыграет против 17-летней Ксении Ефремовой (Франция, WTA 623).

В финале квалификации у Александры возможна либо Антония Ружич (Хорватия, WTA 59), либо Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 77).

Предыдущим турниром Олейниковой был Рим, где она переиграла Петру Марчинко и Клару Таусон, а в третьем круге уступила Линде Носковой.

Матчи квалификации в Страсбурге пройдут 16 и 17 мая. Поединки основной сетки стартуют 17 числа.

