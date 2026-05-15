  В руководстве Баварии объяснили решение продлить контракт с Нойером
В руководстве Баварии объяснили решение продлить контракт с Нойером

ФК Бавария

Представители руководства мюнхенской «Баварии» прокомментировали продление контрактов с вратарями Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом.

Герберт Хайнер, президент: «На протяжении своей истории у «Баварии» было немало поистине выдающихся вратарей, и Мануэль Нойер занимает среди них особое место: он является лицом не одного, а двух поколений, а также капитаном, который служит выдающимся примером для подражания как на поле, так и за его пределами. Мы гордимся тем, как он формировал этот клуб на протяжении более десятилетия. Так держать!»

Ян-Кристиан Дрезен, генеральный директор: «Мануэль Нойер был одним из лучших приобретений в истории нашего клуба. Почти 600 матчей за «Баварию», и сейчас мы начинаем наш 16-й сезон вместе — это почти все говорит о его чрезвычайной важности. Мануэль расширил границы вратарского мастерства, и даже в 40 лет он продолжает превосходить самого себя. Об этом вратаре, этом капитане и этой личности еще много лет будут говорить. Мы рады, что он и Свен Ульрайх, олицетворение надежности, остаются с нами еще на один сезон. Этот вратарский дуэт войдет в историю».

Макс Эберль, член правления по спорту: «У нас есть четкий план по составу вратарей, и мы реализуем его шаг за шагом: Мануэль Нойер, Свен Ульрайх и Йонас Урбиг образуют вратарскую команду, в которой у каждого своя роль и которая развивается вместе. Мануэль и Свен будут продолжать поддерживать Йонаса на его пути к тому, чтобы стать будущим «Баварии». Мы с нетерпением ждем нового сезона с этим идеальным составом».

Кристоф Фройнд, спортивный директор: «У ФК «Бавария» прекрасные перспективы на будущее в отношении вратарей: Мануэль Нойер и Свен Ульрайх обладают опытом, о котором другие могут только мечтать, — и Йонас Урбиг извлекает из этого пользу во время ежедневных тренировок. Все трое — замечательные личности, которые вместе составляют уникальную команду, аналогов которой нет ни в одном другом европейском клубе».

Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
