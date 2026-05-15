Куртуа, Де Брюйне, Лукаку. Бельгия объявила заявку на чемпионат мира 2026

Главный тренер национальной сборной Бельгии Руди Гарсия объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список вошли несколько представителей «золотого поколения» бельгийского футбола: Тибо Куртуа, Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Бельгии сыграет в одной группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

Заявка сборной Бельгии на участие в чемпионате мира 2026:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сен Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»)

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим де Кейпер («Брайтон»), Кони де Винтер («Милан»), Брендон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Натан Нгуа («Лилль»), Йоакин Сейс («Брюгге»), Артур Теат («Айнтрахт» Франкфурт)

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николя Раскен («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ганс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»)

Нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диего Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»)