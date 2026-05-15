Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа, Де Брюйне, Лукаку. Бельгия объявила заявку на чемпионат мира 2026
Чемпионат мира
15 мая 2026, 20:18 |
116
0

Куртуа, Де Брюйне, Лукаку. Бельгия объявила заявку на чемпионат мира 2026

Золотое поколение еще имеет шанс сказать свое слово

15 мая 2026, 20:18 |
116
0
Куртуа, Де Брюйне, Лукаку. Бельгия объявила заявку на чемпионат мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Бельгии Руди Гарсия объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список вошли несколько представителей «золотого поколения» бельгийского футбола: Тибо Куртуа, Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Бельгии сыграет в одной группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

Заявка сборной Бельгии на участие в чемпионате мира 2026:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Сен Ламменс («Манчестер Юнайтед»), Майк Пендерс («Страсбург»)

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Зено Дебаст («Спортинг»), Максим де Кейпер («Брайтон»), Кони де Винтер («Милан»), Брендон Мехеле («Брюгге»), Тома Менье («Лилль»), Натан Нгуа («Лилль»), Йоакин Сейс («Брюгге»), Артур Теат («Айнтрахт» Франкфурт)

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Наполи»), Амаду Онана («Астон Вилла»), Николя Раскен («Рейнджерс»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Ганс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Жирона»)

Нападающие: Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Матиас Фернандес Пардо («Лилль»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Доди Лукебакио («Бенфика»), Диего Морейра («Страсбург»), Алексис Салемакерс («Милан»), Леандро Троссард («Арсенал»)

По теме:
КОМПАНИ: «У нас есть лучший немецкий вратарь»
Без звезды АПЛ. Япония объявила заявку на чемпионат мира 2026
Последний шанс. 8 тренеров, которые попробуют реанимировать карьеру на ЧМ
Тибо Куртуа Кевин Де Брюйне Ромелу Лукаку сборная Бельгии по футболу заявка ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира Руди Гарсия
Дмитрий Вус Источник: Федерация футбола Бельгии
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Футбол | 15 мая 2026, 10:25 158
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет

Бывший тренер помог экс-главе Офиса президента

Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Футбол | 15 мая 2026, 08:54 3
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное

Андрей рассказал, что мог попасть в тренерский штаб сборной Украины во время работы Шевченко

Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Футбол | 15.05.2026, 18:57
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Федорчук раскрыл истинные причины конфликта с руководством Вереса
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Футбол | 15.05.2026, 16:06
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Ринат АХМЕТОВ: «Это мне подарок – золотые медали УПЛ»
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Футбол | 15.05.2026, 08:08
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 30
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
Забарный может покинуть ПСЖ. Известно, что ждет Илью
14.05.2026, 07:37 6
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем